NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

151,57 USD +0,54% (17.08.2021, 16:33)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (17.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Trotz eines signifikant abgekühlten Online-Wachstums habe Walmart mit seinen am Dienstag vorgelegten Geschäftszahlen für das zweite Quartal die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Zugleich habe die Supermarkt-Kette ihren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Walmart rechne für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Anstieg der Umsätze zwischen 5 und 6%. Bislang sei nur ein Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich erwartet worden.An der Börse seien die Zahlen gut angekommen. "Der Aktionär" sei für Walmart weiter optimistisch, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Walmart-Aktie:129,04 EUR +0,40% (17.08.2021, 16:31)