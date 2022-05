Offenlegungen



Börsenplätze Walmart-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

123,14 EUR -1,12% (18.05.2022, 12:40)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

131,35 USD -11,38% (17.05.2022)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (18.05.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) unverändert zu kaufen.Die größte Einzelhandelskette der Welt habe mit seinem jüngsten Zahlenwerk die Anlegerschaft geschockt. Zwar habe Walmart beim Umsatz für Q1 2022 überrascht, habe aber beim operativen Gewinn massiv verfehlt. Auf globaler Ebene habe ein Umsatzanstieg von 2,4% auf USD 142 Mrd. verbucht werden können. Erwartet worden seien USD 139 Mrd. Das größte Segment Walmart US (67% Umsatzanteil in 2021) habe mit einem Anstieg von 4,0% bedeutend zum Wachstum beigetragen. Walmart International hingegen habe einen deutlichen Rückgang von 13% verbuchen müssen.Das mitgliedschaftenbasierte Segment Sam's Club habe wiederum stark bei den Absätzen zulegen können (+17,5%). Im Konzern gestehe man sich ein, die Kosteninflation unterschätzt zu haben. Die Preisanstiege in den USA, allen voran bei Nahrungsmitteln, Treibstoffen aber auch Lohnkosten würden auf die ohnehin niedrigen Margen und damit auf das operative Ergebnis drücken. Für das abgelaufene Quartal habe ein Rückgang beim operativen Gewinn von 23% auf gerade einmal USD 5,3 Mrd. verbucht werden müssen.Für das Geschäftsjahr 2022/23 habe sich Walmart lange zuversichtlich gezeigt und mit einem Gewinnanstieg je Aktie zwischen 5% und 6% gerechnet, was wesentlich über Konsens gelegen habe. Mit dem jüngsten Zahlenwerk sei die Prognose jedoch deutlich revidiert worden: nun werde ein Gewinnrückgang in der Höhe von 1% erwartet.Das Geschäftskonzept Walmarts Every Day Low Prices on a Broad Assortment - Anytime, Anywhere resultiere in niedrigen Gewinnspannen. Die geringen Produktpreise weüden durch die schiere Masse an abgesetzten Waren ausgeglichen, was in der Vergangenheit zumindest in absoluten Zahlen zu ansprechenden Gewinnen geführt habe. Die operativen Margen seien dadurch jedoch lange Zeit auf verhältnismäßig niedrigem Niveau im Bereich der Marke von 6% gependelt. Im langfristigen Vergleich sei jedoch zu beobachten, dass seit rund drei Jahren die Kosten stärker wachsen würden als die Umsätze, was vorwiegend auf Einmaleffekte zurückzuführen sei. Die derzeitigen niedrigen operativen Margen würden auf die Eigenkapitalrentabilität drücken.Der verstärkte Fokus auf E-Commerce und die damit einhergehende Neuausrichtung der Unternehmensstrategie stelle einen Strukturbruch in der Geschichte des Konzerns dar. Dies erschwere am Beispiel der Bewertungen den historischen Vergleich, da in diesem Fall nicht von der üblichen Regression zur Mitte ausgegangen werden könne. Der Analyst betrachte die vergangenen fünf Jahre jedoch noch am ehesten als repräsentativ und stufe die Walmart-Aktie dahingehend als fair bewertet ein. Vor allem der jüngste Kurssturz lasse sie günstiger erscheinen.Walmart genieße weiterhin die Position als global agierender Big Player, welcher mit soliden Fundamentaldaten und dem Willen zu Innovationen überzeuge. Als vormals klassischer Retailer habe das umsatzstärkste Unternehmen der Welt den Versuch gewagt, es mit der großen Konkurrenz im Onlinebusiness aufzunehmen und schlage sich seitdem wacker. Der Krieg in der Ukraine habe die Aktie zuletzt kaum belastet, verfüge Walmart doch praktisch über kein Exposure in der Region und in Russland. Vielmehr sei es die Inflation in den USA, welche dem Konzern zu schaffen mache - kein Wunder, beruhe das Geschäftsmodell doch auf niedrigen Margen.So schmerzhaft der jüngste Kursverlust sei, so sehr müsse aber betont werden, dass Walmart zuletzt mit einer imposanten Outperformance geglänzt und sich mehrheitlich Hand in Hand mit den Kurszielen entwickelt habe. Das Kappen der Prognosen bedeute nun, dass dem Momentum vorerst ein Ende gesetzt sein sollte. Im Hinblick auf die Inflationsentwicklung sollte man auf die kommenden Quartale eine Verbesserung beobachten können. Der Analyst gehe daher davon aus, dass das Schlimmste für Walmart bereits erreicht sein könnte. Dennoch würden die gesenkten Prognosen keine exorbitante Kursentwicklung zulassen, sodass er das Kursziel moderat nach unten revidiere.Die Aktie selbst belässt Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG auf "Kauf". Das Kursziel in Höhe von USD 150 ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher auf einem KGV-Multiple für das Jahr 2022 basiere und eine im historischen Vergleich angemessene Prämie von 20% zum Sektor berücksichtige. (Analyse vom 18.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: