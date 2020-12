Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Walmart Inc.": Keine vorhanden.



Hannover (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Einzelhandelssektor die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) zu halten.Im Corona-Sommer habe der stationäre Einzelhandel im Zuge von Lockerungen die hohen Einbußen des ersten Halbjahres lediglich abmildern, jedoch nicht aufholen können. Die Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zu den deutschen Einzelhandelsumsätzen hätten im September insgesamt ein reales (preisbereinigtes) Wachstum um 6,5% Y/Y (-2,2% M/M) aufgewiesen. Weiter negativ seien die Untergruppen Kleidung (-7,3%) und der sonstige Einzelhandel (u.a. Waren-und Kaufhäuser, -9,9%) gewesen. Der Internet- und Versandhandel habe mit +21,2% das hohe Tempo der Vormonate gehalten. Nach neun Monaten habe der deutsche Einzelhandel einen realen Anstieg um 3,3% Y/Y verzeichnet. Der Textileinzelhandel (-23,5% Y/Y) sowie der sonstige Einzelhandel (-12,7% Y/Y) hätten die schwächste Entwicklung gezeigt. Der Internet- und Versandhandel habe in neun Monaten einen realen Zuwachs um 21,0% Y/Y erzielt. Überdurchschnittlich habe sich auch der Lebensmitteleinzelhandel (+5,3% Y/Y) entwickelt.In den USA hätten die Einzelhandelsumsätze im Oktober 0,3% über dem Vormonat gelegen. Gegenüber Oktober 2019 habe dies einem Anstieg um 5,7% entsprochen. Im Zeitraum von Januar bis Oktober habe der Zuwachs bei 2,8% Y/Y gelegen (Retail only, exkl. KFZ). Der Onlinehandel habe zweistellige Zuwächse verzeichnet (Nonstore retailers: +21,9% Y/Y), ebenso wie der Lebensmitteleinzelhandel (+12,0% Y/Y). Die Untergruppe Bekleidung habe nach zehn Monaten um 30,0% eingebüßt, Waren- und Kaufhäuser (Department stores) um 17,0%.Walmart habe im dritten Geschäftsquartal (August bis Oktober) an die dynamische Entwicklung des ersten Halbjahres angeknüpft. Eigentlich habe das Unternehmen im Rahmen der Q2-Berichterstattung einer Fortsetzung der Dynamik eine Absage erteilt. Tatsächlich aber habe die Entwicklung im September wieder angezogen und im Oktober fortgewährt. Eine gesteigerte Nachfrage habe für Heim- sowie Elektronikartikel bestanden. Im heimischen Markt (Walmart U.S.) hätten die Erlöse um 6,2% auf USD 88,4 Mrd. angezogen. Der Anstieg der flächenbereinigten Umsätze (comp sales, exkl. Kraftstoffe) habe bei starken 6,4% gelegen. Die Dynamik des Onlinegeschäfts habe mit +79% zwar nicht an das Niveau des Q2 (+94%) herangereicht, jedoch habe sie leicht über dem des Q1 (+74%) gelegen. Die Walmarttochter Sam's Club habe zuletzt flächenbereinigt um 11,1% zugelegt.Alexander Zienkowicz, Analyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Walmart-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute USD 145,00. (Analyse vom 02.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link