Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) bleibe das Allzeithoch der nächste Widerstand, während die letzte Woche überwundene Oberseite der jüngsten Konsolidierung (2.940 Punkte) als Unterstützung diene. Die Asien-Sitzung am Dienstag sei nach enttäuschenden Daten aus China gemischt gewesen. Der EPI sei im August um 0,8% im Jahresvergleich weiter in den deflationären Bereich gefallen - der stärkste Rückgang seit August 2016. Der Shanghai Composite (ISIN CNM000000019/ WKN A1YDZ0) könne seine anfänglichen Verluste ausgleichen und notiere mit -0,12% leicht in der Verlustzone. Die Futures der US-Aktienindices würden auf eine tiefere US-Eröffnung hindeuten.



Der Deutsche Bundestag beginne heute über den Haushalt für 2020 zu debattieren. Während Finanzminister Olaf Scholz einen Haushaltsentwurf ohne Schulden vorlege, erwäge die Bundesregierung laut Reuters trotz der 2009 verfassungsrechtlich verankerten Schuldenbremse ihre Investitionen zu erhöhen. Durch die Schuldenbremse werde die Neuverschuldung gemessen am BIP um 0,35% beschränkt. Höhere Staatsausgaben könnten jedoch dem Investitionsstau entgegenwirken und vor allem Infrastrukturprojekten sowie dem Klimaschutz zugute kommen. Die Gegner einer solchen Lockerung sprächen wiederum von einem Fehler und einem falschen Signal nach Südeuropa. Die zunehmenden Rezessionsängste würden den Druck auf den Bundestag erhöhen, um die deutsche Konjunktur zu stützen - insbesondere die Entwicklungen im Verarbeitenden Gewerbe seien beunruhigend.



Der DE30 könne seine Rally am Dienstag nicht fortsetzen und notiere mit -0,2% leicht in der Verlustzone. Kurstechnisch habe sich seit Freitagmittag nichts getan. Den Bullen scheine die Kraft für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends zu fehlen, während die Bären daran scheitern würden, den Druck zu erhöhen. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere der deutsche Leitindex leicht unterhalb der 12.200-Punkte-Marke (11:00 Uhr).



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street unterbrach am Montag ihre mehrtägige Rally und beendete den Tag flach, so die Experten von XTB.Die Anleger scheinen eine vorsichtige Haltung einzunehmen, da wichtige Treffen von großen Zentralbanken (EZB und FED) bevorstehen und es an der Handelsfront recht ruhig geworden ist, so die Experten von XTB. Die Märkte hätten bereits einigen Optimismus eingepreist, sodass abzuwarten bleibe, in welchem Umfang geldpolitische Lockerungsmaßnahmen folgen würden und wie die Chancen auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China stünden. US-Finanzminister Steven Mnuchin habe gestern gesagt, dass die USA und China "viele Fortschritte" bei den Gesprächen machen würden, doch das scheine den Märkten nicht zu reichen.