Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag ging das Hin und Her beim Handelsstreit zwischen den USA und China in eine weitere Runde, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Wall Street habe sich nach Zuwächsen des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) im Intraday-Handel gegen Ende hin durchwegs verhalten präsentiert. Die beiden Indices hätten kaum verändert geschlossen und schlechte Ergebnisse der Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) und des Tech-Konzerns Akami hätten die NASDAQ tiefer ins Minus gezogen.Der Ölpreis habe aufgrund von Angebotssorgen weiter nachgegeben. Mit Spannung werde am heutigen Tag die FED-Zinsentscheidung erwartet. Auf den asiatischen Märkten komme am Morgen keine Kauflaune auf. Alle drei großen Indices würden negative Vorzeichen schreiben. Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen leicht schwächeren Start in den Tag hindeuten. (30.10.2019/ac/a/m)