Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenbeginn ging es an der Wall Street gestern deutlich bergab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die asiatischen Märkte würden sich darauf am heutigen Morgen gemischt zeigen, hätten sich aber teilweise von einem deutlich schlechteren Start erholt. Der Ölpreis habe dank fehlender neuer Impulse seitens der OPEC ein Minus verzeichnet und auch der Goldpreis habe etwas nachgegeben.Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen schwächeren Start in den heutigen Handelstag hindeuten. (20.10.2020/ac/a/m)