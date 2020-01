Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das US-Finanzministerium hat am Montag ihren Vorwurf der Währungsmanipulation gegen China unerwartet fallen gelassen - im August gab es zuletzt eine weitere Zuspitzung, so die Experten von XTB. S&P 500 sei gestern um 0,7% auf ein Allzeithoch gestiegen, während chinesische Aktien am Dienstag nachgegeben hätten.USD/JPY setze am Dienstag seinen Anstieg fort und notiere zum ersten Mal seit Mai 2019 über der 110er Marke. Die Lage im Nahe Osten habe sich etwas entspannt und die soliden Handelsdaten aus China würden für mehr Optimismus sorgen. EUR/USD habe jedoch wenig von der verbesserten Risikostimmung profitieren können und notiere heute wenig verändert unter der 200-Tage-Linie (EMA) bei 1,1130. Schwache VPI-Inflationsdaten aus den USA sowie positive Nachrichten zum Handel könnten notwendig sein, um das Paar zu stützen.Der DAX sei am Dienstag nach einer gemischten Asien-Sitzung eingebrochen, habe sich allerdings genauso schnell wieder erholen können. Der lange untere Schatten im Stundenchart dürfte die Hoffnung auf einen baldigen Test des nur 1% entfernten Allzeithochs wiederbelebt haben. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere der Deutsche Leitindex bei 13.465 Punkten. (14.01.2020/ac/a/m)