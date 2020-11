Etwa 60 Millionen Wähler hätten ihre Stimmzettel aufgrund der Coronavirus-Pandemie per Post geschickt, so das US-Wahlprojekt. Dieser Zustrom von Briefwahlen habe Besorgnis über die Möglichkeit eines verzögerten Wahlergebnisses ausgelöst.



Zusätzlich zu den Präsidentschaftswahlen sähen sich die USA auch mit einem Anstieg der Covid-19-Fälle konfrontiert. Die Coronavirus-Fälle in den USA seien am Wochenende weiter angestiegen, wobei am Sonntag laut Johns Hopkins-Daten mehr als 81.400 Neuinfektionen verzeichnet worden seien. Damit liege der Sieben-Tage-Durchschnitt der neuen Fälle zum ersten Mal über 81.000, so eine CNBC-Analyse von Johns Hopkins-Daten.



Die Märkte würden ebenfalls einen Aufschwung von der Konjunkturfront erhalten: So sei die Produktionstätigkeit im Oktober auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren gestiegen, was auf eine widerstandsfähige Wirtschaft angesichts des Corona-Virus hindeute. Konkret sei der ISM Manufacturing PMI (Index für das Verarbeitende Gewerbe) auf 59,3 Prozent geklettert. Im September habe der Wert noch deutlich tiefer gelegen, und zwar bei 55,4 Prozent.



Aktienseitig würden PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U) und Royal Caribbean (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286) für Schlagzeilen sorgen: PayPal habe gestern Abend einen Quartalsgewinn von 1,07 Dollar pro Aktie gemeldet und übertreffe damit die Konsensschätzung von 94 Cent pro Aktie. Die Einnahmen des Zahlungsdienstleisters würden leicht über den Prognosen der Wall Street liegen, was durch den anhaltenden Anstieg der digitalen Transaktionen begünstigt werde. Das Unternehmen gebe jedoch eine enttäuschende Gewinnprognose für das laufende Quartal bekannt. Vorbörslich rausche die Aktie deshalb mehr als fünf Prozent in den Keller.



Ebenfalls am Montag nach dem Läuten der berühmten Schlussglocke habe dann auch Royal Caribbean alle Kreuzfahrt-Fahrten bis zum Ende des Jahres annulliert. Bereits am Mittwoch hätten Carnival und Norwegian alle Touren für 2020 gecancelt. Alle drei Kreuzfahrt-Riesen würden vor dem US-Handelsstart mit roten Vorzeichen laufen. (03.11.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Futures auf US-Aktien steigen am Dienstag bemerkenswert stark an, so Carsten Kaletta vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".So würden die Investoren drauf hoffen, dass aus den US-Präsidentschaftswahlen möglichst ein klarer Sieger hervorgehen werde und ein verzögertes oder angefochtenes Ergebnis idealerweise vermieden werden könne. Konkret werde der Dow Jones-Futures (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) mehr als 400 Punkte oder 1,7 Prozent höher gehandelt. Der Future auf den marktbreiteren S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) lege um rund 1,4 Prozent zu, der technologielastige NASDAQ 100-Future (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) klettere um 0,7 Prozent.Auf dem Weg zur Abstimmung am Dienstag habe der ehemalige Vizepräsident Joe Biden in den nationalen Umfragen einen Vorsprung vor Präsident Donald Trump gehabt. Laut einer "NBC News/Wall Street Journal-Umfrage" vom Sonntag erhalte der ehemalige Vizepräsident 52 Prozent der Unterstützung der registrierten Wähler gegenüber 42 Prozent für den amtierenden Präsidenten. In den Swing-Staaten, in denen die Wahl entschieden werde, würden die beiden Kontrahenten deutlich enger beieinanderliegen.