Mittlerweile habe es in Großbritannien eine erste temporäre Notfallzulassung für die COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und BioNTech gegeben. Eine Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und der US-Gesundheitsbehörde (FDA) stehe bislang noch aus. Positiv zu erwähnen sei auch, dass in die Gespräche um ein neues staatliches Hilfspaket für die angeschlagene US-Wirtschaft scheinbar wieder etwas Bewegung gekommen sei. Allerdings würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG skeptisch bleiben, ob eine Einigung vor der Amtsübernahme des designierten Präsidenten Joe Biden erzielt werden könne.



Die asiatischen Aktienmärkte würden heute Morgen gemischt und in Summe wenig verändert notieren, während die Ölpreise gestützt auf die Hoffnung, dass auf dem kommenden OPEC-Treffen doch noch eine Einigung auf eine Verlängerung der Förderbegrenzungen erzielt werden könne, klar ins Plus gedreht hätten. Der Goldpreis habe aufgrund der USD-Schwäche weiter zugelegt.



Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden für Europa einen wenig veränderten Handelsstart erwarten. (03.12.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach neuen Rekordständen tags zuvor hat sich die Wall Street am Mittwoch auf Richtungssuche begeben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Verluste zum Handelsstart seien eliminiert worden, wobei die Indices im engen Rahmen um ihre Vortagesschlusskurse geschwankt seien und zum Schluss ein knappes Plus vorgewiesen hätten. Trotz der guten Nachrichten zu Corona-Impfstoffen sei die Pandemie noch nicht vorüber, was sich an den weiter steigenden Infektionszahlen in den USA ablesen lasse.