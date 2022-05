"Es gibt einen Weg. Es ist ein schmaler Pfad", so Blankfein, der jetzt Senior Chairman von Goldman Sachs sei. "Aber ich denke, die FED hat sehr mächtige Werkzeuge. Es ist schwer, sie fein abzustimmen, und es ist schwer, ihre Auswirkungen schnell genug zu erkennen, um sie zu ändern, aber ich denke, sie reagieren gut. Eine [Rezession] ist definitiv ein Risiko."



Seine Äußerungen seien zeitlich mit der Senkung der Wachstumsprognose von Goldman Sachs für die Jahre 2022 und 2023 auf 2,4 beziehungsweise 1,6 Prozent zusammengefallen. Die Ökonomen von Goldman hätten jedoch darauf hingewiesen, dass gute Chancen bestünden, einen Anstieg der Arbeitslosenquote zu vermeiden, da die FED ihre Geldpolitik straffe.



"Während diese Verlangsamung des Wachstums dazu beitragen sollte, die Zahl der offenen Stellen zu senken, wird sie wahrscheinlich auch die Arbeitslosenquote ein wenig erhöhen, insbesondere da die Zahl der offenen Stellen typischerweise nur dann sinkt, wenn die Arbeitslosigkeit in Rezessionen ansteigt", so die Ökonomen von Goldman. "Wir bleiben optimistisch, dass ein starker Anstieg der Arbeitslosenquote vermieden werden kann, zumal die Zahl der offenen Stellen in der Regel stärker zurückgeht und die Arbeitslosenquote weniger stark ansteigt, wenn die Zahl der offenen Stellen sehr hoch ist, wie es heute der Fall ist."



In den kommenden Wochen und Monaten werde viel vom Handeln der FED abhängen. Gelinge wirklich die weiche Landung oder würden die aggressiven Zinsanhebungen der FED zu einer Rezession führen? Es werde ein Drahtseilakt, dessen Ausgang noch nicht feststehe. (17.05.2022/ac/a/m)







