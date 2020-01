Wien (www.aktiencheck.de) - Weiterhin beflügelt durch die Unterzeichnung des Phase-1-Abkommens zwischen den USA und China sowie mehrheitlich überzeugende US-Konjunkturdaten steht an der Wall Street die Fortsetzung der Rekordjagd am Programm, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die sehr starken US-Vorgaben schienen auf die asiatischen Märkte aber nur bedingt abzufärben: Während der japanische Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) heute Morgen souverän im Plus notiere, würden sich die chinesischen Börsen wenig verändert präsentieren. Mit dem einsetzenden Konjunkturoptimismus sei auch die Risikobereitschaft gestiegen, wodurch "sichere Häfen" wie zum Beispiel Gold nur wenig gesucht gewesen seien. Beim schwarzen Gold sei es umgekehrt gewesen: Hier habe nach dem zuletzt stattgefundenen Rückgang die Zuversicht überwogen, dass nach Beilegung der Handelsstreitigkeiten die Nachfrage wieder anziehen werde, wodurch sich die Ölpreise wieder etwas hätten erholen können.Die Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG mit Blick auf die Frühindikatoren klar positiv erwarten. (17.01.2020/ac/a/m)