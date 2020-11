Zu den Gewinnern des gestrigen Tages hätten Finanz- und Energie-Titel sowie die Tourismus- und Freizeitbranche gezählt, also jene Sektoren, die während der Pandemie am härtesten getroffen worden seien. Im Gegensatz dazu seien Tech-Aktien und besonders jene, die in den letzten Monaten als Outperformer gegolten hötten, weniger gefragt geewesen. Die Wall Street schloss dementsprechend gemischt. Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hätten fester notiert. Der Tech-lastige NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) habe hingegen Verluste geschrieben.



Der Rückenwind aus den USA und Europa könne sich nur teilweise an den asiatischen Märkten entfalten. Während Hongkong und Japan steigen würden, gebe China etwas nach. Für Europa erwarte man aufgrund der vorbörslichen Indikatoren einen deutlich schwächeren Start in den Tag.



Der Ölpreis habe gestern seinen größten Tageszuwachs seit fünf Monaten verbucht, habe jedoch heute wieder etwas nach unten korrigiert. Der Goldpreis lege nach vortäglichen Verlusten wieder zu. (10.11.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - An den globalen Aktienmärkten konnte man am gestrigen Handelstag teilweise ein wahres Kursfeuerwerk beobachten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Wahl Bidens zum 46. US-Präsidenten und gute Nachrichten von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) zum Stand ihres COVID-19-Impfstoffs hätten die Kauflaune befeuert. Bis der Impfstoff zugelassen werde, dauere es noch einige Zeit, jedoch könnten durch die veröffentlichten Testergebnisse Worst-Case-Szenarien für die Märkte weitgehend ausgeschlossen werden.