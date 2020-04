Wien (www.aktiencheck.de) - Getrieben von den aktuellen Corona-Entwicklungen eröffneten die globalen Aktienbörsen die neue Handelswoche mit einem wahren Kursfeuerwerk, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die positive Stimmung setze sich am heutigen Handelstag in Fernost fort. Während in China die Börsen feiertagsbedingt geschlossen bleiben würden, würden die verbleibenden asiatischen Aktienmärkte mehrheitlich mit Aufschlägen handeln. Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren ebenfalls auf einen festeren Handelsstart hindeuten.Der Ölpreis habe am vergangenen Handelstag nach der jüngsten Rally zwischenzeitlich deutlich abgeben müssen, habe die Verluste mittlerweile aber wieder weitgehend eingrenzen können. Gold hingegen sei gefragt gewesen und habe wieder über die Marke von USD 1.650 steigen können. (07.04.2020/ac/a/m)