Sowohl der brasilianische Real (BRL) als auch der lokale Aktienmarkt hätten nach der Wahl deutliche Anstiege verzeichnen können. Bolsonaro vereine wirtschaftsliberale mit radikal

konservativen gesellschaftlichen Werten. Zudem habe er sich im Vorfeld der Wahlen sehr polarisierend gezeigt, was ihm den nicht gerade schmeichelhaften Vergleich mit Donald Trump in der internationalen Presse eingebracht habe. Er setze auf Privatisierungen, Deregulierung und fiskalische Konsolidierung. Er stelle bereits in zwei Jahren einen Budgetüberschuss in Aussicht. Allerdings sei angesichts des fragmentierten Parlamentes fraglich, ob ihm die notwendigen Reformen für die Umsetzung dieser Absichten gelingen würden. Von Bedeutung wäre vor allem eine Rentenreform, an der bereits die letzte Regierung aufgrund der fehlenden Unterstützung im Parlament gescheitert sei. Die jüngste Währungsaufwertung dürfte den Druck für Leitzinsanhebungen von der Zentralbank nehmen, vor allem, weil der Inflationsdruck moderat bleibe. Die Inflationsrate liege mit 4,5% (September) direkt auf dem Inflationsziel, und die Inflationserwartungen für das Jahresende lägen bei 4,4%.



Perspektiven: Brasilien habe zwar wirtschaftspolitisch den richtigen Weg eingeschlagen, aber es werde noch dauern, bis die Reformen Früchte tragen würden. Angesichts der bestehenden Unsicherheit über die zukünftige Regierung sei offen, ob der Reformprozess von der neuen Regierung und Parlament fortgesetzt werde. Die Chancen für eine Rentenreform seien aufgrund des fragmentierten Parlaments - wie bereits bei der alten Regierung - gering. Die Wirtschaft des Landes weise eine leichte Erholung auf, die an Kraft gewinnen dürfte. Der Wachstumsausblick werde jedoch durch die fiskalische Konsolidierung belastet. Die Exportindustrie profitiere von der Erholung der Rohstoffpreise. Die Rahmenbedingungen für Investitionen würden schwierig bleiben; besonders würden die überbordende Bürokratie belasten, das komplexe Steuersystem und die schlechte Infrastruktur. Zudem würden sich die gestiegenen protektionistischen Tendenzen in den USA negativ auswirken.



Länderrisiko: Der brasilianische Ratingtrend sei aufgrund der Reformunfähigkeit der Vorgängerregierung, der Verschlechterung der fiskalischen Verfassung und des langfristigen Verlusts an Wettbewerbsfähigkeit in den vergangenen Jahren negativ gewesen. Moody’s habe das Rating für Brasilien im vergangenen Jahr auf Ba2 gesenkt, Standard & Poor’s und Fitch seien Anfang des Jahres einen Schritt weitergegangen und hätten das Rating auf BB- gesenkt, nachdem klar geworden sei, dass der Regierung die nötige Unterstützung für die Rentenreform gefehlt habe. Die aktuelle Regierung habe wichtige Schritte in Richtung Haushaltskonsolidierung gemacht. Angesichts der Menge an Problemen müsse auch die neugewählte Regierung weitere Anstrengungen unternehmen, um wieder eine Umkehr im Ratingtrend zu schaffen. (18.10.2018/ac/a/m)







Der rechtsgerichtete Kandidat Jair Bolsonaro habe in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen mit 46% der Stimmen nur knapp die direkte Wahl verpasst. Er werde in der Stichwahl am 28. Oktober auf den Kandidaten der Arbeiterpartei Fernando Haddad treffen, der lediglich 29% der Stimmen erhalten habe. Die Umfragen würden bereits jetzt auf einem Sieg von Bolsonaro hindeuten. Allerdings habe er auch große Ablehnungswerte in der Bevölkerung. Noch sei nicht klar, welcher Kandidat von den Zentrumsparteien unterstützt werde. Diese stellen trotz der großen Verluste immer noch einen wichtigen Teil des Parlaments dar. Die Märkte hätten zunächst auf den eindeutigen Vorsprung von Bolsonaro über Haddad positiv reagiert.