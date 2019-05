Die erfolgreiche Umsetzung des Insolvenz- und Konkursrechts und Korrekturmaßnahmen zur Eindämmung notleidender Kredite im öffentlichen Bankensektor würden es den Finanzinstituten ermöglichen, die nächste Runde des Kreditwachstums zu unterstützen. Wenn Modi den Rest seiner Reformmaßnahmen in seiner zweiten Amtszeit umsetzen könne, werde das sicherlich das Wachstumspotenzial Indiens erhöhen.



Kristy Fong, Asian Equities Investment Director bei Aberdeen Standard Investments, kommentiere:



Eine Fortsetzung der Strukturreformagenda von Premierminister Modi würde der Wirtschaft und den Unternehmen Indiens Auftrieb geben. Dies würde wohl auch gute Nachrichten für die Aktienmärkte bedeuten.



Man könne davon ausgehen, dass die Regierung weiterhin Geld in bezahlbaren Wohnraum und Verkehrsinfrastrukturen investieren werde, was ein gutes Zeichen für den Baustoffsektor, Immobilien und potenziell auch den ländlichen Konsum sei. Auf diese Weise könnte ein erneuter Investitionszyklus ausgelöst werden. All dies würde externen Gegenwind abfedern, einschließlich einer Verschlechterung des Handelskonflikts zwischen den USA und China und einem Anstieg der Ölpreise.



Die politische Kontinuität stärke nur die positive Einstellung von Aberdeen Standard Investments zu Indien, dessen Wachstumsaussichten von einer jungen Bevölkerung und einer wachsenden Mittelschicht getragen würden. Aberdeen Standard Investments sehe eine große Chance, in Unternehmen mit Preissetzungsmacht zu investieren, die auf indische Verbraucher ausgerichtet seien. Das Land verfüge über eine vielfältige Mischung aus gut geführten einheimischen Champions und Ablegern multinationaler Unternehmen, unterstützt von einer Kultur des Unternehmertums und der Innovation. Traditionell starke IT- und Ingenieurskompetenzen würden auch stark zum Digitalisierungstrend beitragen, den Aberdeen Standard Investments weltweit sehe. (23.05.2019/ac/a/m)





Leong Lin-Jing, Investment Manager Fixed Income Asia bei Aberdeen Standard Investments, kommentiere:Wenn die Stimmenauszählung ihren derzeitigen Trend bestätige, würde das stärkere Mandat der Bharatiya Janata Party (BJP) sicherlich das Tempo beschleunigen, mit dem Premierminister Narendra Modi seine Strukturreformen umsetzen könne. Dies würde ihm ermöglichen, an seiner Haltung zur Haushaltskonsolidierung festzuhalten.