Obwohl nicht unmittelbar vom Handelsabkommen betroffen, sei der Mittwoch ein guter Tag für die EU, insbesondere für Deutschland, gewesen. Denn der Zollstreit habe nicht so sehr die USA, sondern vor allem exportstarke Nationen wie Deutschland deutlich gebremst.



Das liege daran, dass aufgrund der weltweit spürbaren Verunsicherung Investitionen zurückgehalten worden seien. Investitionsgüter würden jedoch neben Automobilen einen Großteil der deutschen Exporte ausmachen. Da die Teileinigung eine Eskalation des Handelsstreits unwahrscheinlich mache, sollte die Zurückhaltung bei vielen Unternehmen hinsichtlich neuer Investitionen in den kommenden Monaten abnehmen.



Ein weiterer positiver Aspekt des Handelsabkommens sei, dass die USA anderen westlichen Industrieländern, die ebenfalls unter unfairen chinesischen Handelspraktiken leiden würden, gezeigt hätten, dass sie nicht wehrlos gegen China seien. Bislang wisse die EU nicht so recht, wie sie konkret gegen Ideenklau, Knebelverträge und existenzbedrohende Nachteile durch chinesische Staatssubventionen in Schlüsseltechnologien vorgehen könne. Anders allerdings als die USA werde die EU eher versuchen, China im Rahmen der Welthandelsorganisation dazu zu drängen, sein staatskapitalistisches Wirtschaftsmodell marktwirtschaftlich umzubauen. Ganz oben auf dem Wunschzettel dürfte stehen, dass die Unterstützung für Staatsunternehmen zurückgefahren werde und ausländische Unternehmen genauso behandelt würden wie einheimische.



Die Auftragseingänge der kommenden Monate würden zeigen, ob sich die Teileinigung der beiden Streithähne in der Investitionslaune niederschlage. Anleger sollten daher typische Investitionsgüterbranchen wie etwa Anlagen- und Maschinenbau und Chemie im Auge behalten. (Ausgabe vom 17.01.2020) (20.01.2020/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Rund zwei Jahre nach Beginn des Handelsstreits zwischen den USA und China und der wiederholten Erhebung von Zöllen und Gegenzöllen haben sich die Streithähne fürs Erste geeinigt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Beide Staaten hätten am Mittwoch ein als "Phase one" bezeichnetes erstes Handelsabkommen unterzeichnet. Im Zuge dieser Vereinbarung würden die USA allerdings nur einen Teil ihrer Strafzölle auf chinesische Warenlieferungen reduzieren. Die Volksrepublik wolle im Gegenzug im großen Stil landwirtschaftliche Erzeugnisse, Industrieprodukte und Energieträger in den Vereinigten Staaten einkaufen und sich für US-Finanzdienstleistungen öffnen. Die Verhandlungen über wesentliche andere Streitpunkte würden allerdings erst beginnen und sollten in einem zweiten Vertrag geregelt werden. Beigelegt sei der Streit mit der jetzigen Teilvereinbarung also nicht.