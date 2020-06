Bonn (www.aktiencheck.de) - Die chinesischen Exporte sind in US-Dollar gerechnet im Mai um 3,3 Prozent zum Vorjahr gesunken, so die Analysten von Postbank Research.



Damit hätten sie aber immer noch über den Erwartungen gelegen. Die globalen coronavirusbedingten Shutdowns hätten damit auch die chinesischen Ausfuhren erfasst. Im April habe noch ein Plus von 3,5 Prozent zu Buche gestanden, als chinesische Exporteure nach den Lockerungen im eigenen Land von vollen Auftragsbüchern hätten zehren können. Wesentlich härter habe es jedoch die Importe getroffen, die um 16,7 Prozent eingebrochen seien. Auf den ersten Blick komme dies angesichts der wieder anziehenden Binnennachfrage in China überraschend. Die Detaildaten würden aber darauf hindeuten, dass insbesondere die Einfuhren von industriellen Rohstoffen wie Öl oder Eisenerz zurückgegangen seien, da die chinesischen Unternehmen zunächst ihre nach dem Shutdown gut gefüllten Läger leeren würden.



Die Entwicklung habe China einen historischen Außenhandelsüberschuss von 62,9 Milliarden US-Dollar beschert. Perspektivisch sollten die Exporte nach einer Bodenbildung der globalen Konjunktur im laufenden Quartal wieder anziehen. Dann werde aber auch eine deutliche Steigerung der chinesischen Importe vonnöten sein, um ein Wiederaufflammen des schwelenden Handelskonflikts mit den USA zu vermeiden. Der EUR/CNY(Chinesischer Yuan) habe nach Veröffentlichung der Daten am Wochenende nachgegeben und sei zum Wochenauftakt zunächst wieder unter die Marke von 8,00 gefallen. (09.06.2020/ac/a/m)



