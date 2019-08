Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Wacker Neuson-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

15,90 EUR +0,63% (23.08.2019, 14:04)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

15,82 EUR -0,13% (23.08.2019, 14:21)



ISIN Wacker Neuson-Aktie:

DE000WACK012



WKN Wacker Neuson-Aktie:

WACK01



Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WAC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WKRCF



Kurzprofil Wacker Neuson SE:



Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung.



Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von 1,71 Mrd. Euro und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter weltweit. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (23.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baumaschinenspezialisten Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) unter die Lupe.Der Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen habe im 1. Halbjahr 2019 mit einem strammen Umsatzwachstum von mehr als 15% geglänzt. Sehr stark! Das EBIT sei im selben Zeitraum um 7,4% auf 84,5 Mio. Euro expandiert. Auch auf der Ertragsseite liege Wacker Neuson absolut im Plan. Für das Gesamtjahr erwarte das Unternehmen ein weiteres Wachstum von 6 bis 8% und einen Umsatz zwischen 1,77 und 1,85 Mrd. Euro. Die EBIT-Marge solle sich zwischen 9,5% und 10,2% belaufen.Auftragseingang und Auftragsbestand würden sich weiterhin auf hohem Niveau bewegen. Zum Hintergrundgespräch hätten die Experten einen äußerst gelassenen CEO, Martin Lehner, angetroffen. "Unser Geschäft entwickelt sich in allen Regionen positiv. Wir gewinnen Marktanteile und sehen bisher auch keine Eintrübung der Nachfrage, auch wenn natürlich die allgemeine Unsicherheit zu spüren ist." Laut Lehner befinde sich vor allem der US-Markt für kompakte Baumaschinen in einer starken Verfassung. Wacker Neuson habe sich in den USA strategisch stärker fokussiert und eine Produktionsstätte geschlossen. Die Umstrukturierung in den USA solle im 2. Halbjahr 2019 abgeschlossen sein. Sei das EBIT in 2018 in dieser Region noch negativ gewesen, sei es im 1. Halbjahr 2019 bereits wieder positiv gewesen. "Wir erwarten im Gesamtjahr 2019 aus der Region Amerikas einen positiven Ergebnisbeitrag, der in der 2. Jahreshälfte höher ausfallen wird als in der 1. Jahreshälfte."In China würden die Münchner ebenfalls gute Fortschritte machen. Das neue Werk sei in Betrieb und das Geschäft fährt hoch. "China ist ein sehr großer Markt, aber auch nicht ganz einfach zu erobern. Wir sind dort als lokaler Anbieter inzwischen gut positioniert und erwarten, dass wir uns bis Ende des Jahres in Richtung Break-Even bewegen", so Lehner. Das Geschäft in Europa entwickle sich ebenfalls robust. "Wir können in vielen Regionen schneller wachsen als unsere Wettbewerber."Angesichts dieser Tatsachen könnten Investoren sich nur verwundert die Augen reiben, weshalb die Aktie nach Veröffentlichung der Zahlen und Bekräftigung des Ausblicks förmlich durchgereicht worden sei. Bei einer Gewinnwarnung wäre ein Abschlag logisch gewesen. Aber hier? Der Teufel stecke bekanntlich im Detail. Und wie so oft in der für Investoren wichtigen Kapitalflussrechnung. Um es freundlich auszudrücken: Das sei nix gewesen! Nachdem der operative Cashflow schon in 2018 negativ ausgefallen sei, sei er auch im 1. Halbjahr 2019 mit knapp 145 Mio. Euro negativ gewesen. Der Free Cashflow habe negativen 186 Mio. Euro gelegen. In der Folge sei die Verschuldung auf eine knappe halbe Mrd. Euro förmlich explodiert. Vor allem angelsächsische Investoren hätten daraufhin in den vergangenen beiden Tagen massiv die Reißleine gezogen.Capex werde sich voraussichtlich in 2019 auf weniger als 100 Mio. Euro belaufen, was sich positiv auf den Free Cashflow auswirke. Nachdem Wacker Neuson beispielsweise in 2017 exzellente Free Cashflows eingefahren habe, plane Lehner ab 2020 wieder mit deutlich positiven Free Cashflows. "Mittelfristig planen wir mit einem Free Cashflow von bis zu 5% unseres Umsatzes", sage Lehner. Bei einem Umsatz von 2 Mrd. Euro würde dies einem Free Cashflow von 100 Mio. Euro entsprechen.Ein Selbstläufer sei Wacker Neuson dennoch nicht. Investoren würden sich sicherlich gut an 2015 erinnern. Damals habe das Unternehmen noch solide Halbjahreszahlen präsentiert, um keine zwei Monate später die Prognose zu kassieren. Laut Lehner habe das Unternehmen eine Visibilität beim Ordereingang von zwei bis fünf Monaten. Natürlich sei Wacker Neuson heute deutlich besser und diversifizierter positioniert als noch vor vier Jahren. Aber: Eine starke Rezession werde auch vor den Toren der Gesellschaft nicht haltmachen. In diesem Fall werde aber auch der DAX die Marke von 10.000 Punkten wieder von unten sehen. "Unser Ziel ist, dass wir in einem nicht wachsenden oder auch leicht rückläufigen Markt über Marktanteilsgewinne trotzdem weiter wachsen. In UK sehen wir das schon. Der Markt ist leicht rückläufig und wir wachsen dort zweistellig."Hintergrund für die gute Nachfrage sei weiterhin der adressierte Markt für Kompaktmaschinen. "Wir adressieren nicht die großen Infrastrukturthemen, sondern eher Themen wie Reparatur, Instandhaltung und Wartung." Zudem würden inzwischen über 15% des Umsatzes in der Landwirtschaft erzielt, die ebenfalls absolut intakt sei. Obendrein würden innovative Produkte mit keinerlei Emission die Kunden überzeugen. "Mit innovativen Produkten haben wir uns in gewissem Maße eine eigene Konjunktur geschaffen. Wir sind längst nicht so zyklisch, wie die Börse das derzeit sieht", sage Lehner.Auf aktuellem Kursniveau ist die Wacker Neuson-Aktie fehlbewertet, und die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten daher erneut zum Kauf. (Analyse vom 23.08.2019)