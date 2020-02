Tradegate-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

Kurzprofil Wacker Neuson SE:



Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung.



Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von 1,71 Mrd. Euro und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter weltweit. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (30.01.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson: Gewinnziel für 2019 verfehlt - AktienanalyseSchlechte Nachrichten für Wacker Neuson (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF)-Aktionäre: Zwar hat der Umsatz 2019 mit 1,9 Mrd. Euro die Prognosespanne von 1,775 bis 1,85 Mrd. Euro übertroffen, die EBIT-Marge entwickelte sich allerdings noch schlechter als gedacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Diese werde 2019 bei 8,0% liegen, habe das Unternehmen auf der Basis vorläufiger Berechnungen mitgeteilt. Im Oktober habe das Unternehmen die Spanne von 9,5 bis 10,2 Prozent auf 8,3 bis 8,8% zurückgeschraubt. Zur Begründung habe der Konzern auf eine Vorratsbereinigung in Nordamerika verwiesen. Vor diesem Hintergrund sei es zu umfangreichen Abverkäufen von Neumaschinen und Abwertungen von Rohmaterialien gekommen, habe es geheißen. Zudem habe der anhaltend ungünstige Produktmix das Ergebnis belastet.Um den Negativtrend zu brechen, habe der Konzern Eckpunkte eines "Kostenreduzierungs- und Effizienzsteigerungsprogramms" beschlossen. Damit sollten bis 2021 im Vergleich zum abgelaufenen Jahr bis zu 50 Mio. Euro eingespart werden. Zugleich habe Vorstandschef Martin Lehner das Ziel bekräftig, bis 2022 den Umsatz auf mehr als zwei Mrd. Euro und die EBIT-Marge auf mehr als 11% zu steigern.Doch das habe den Anlegern offenbar nicht gereicht, die Aktie habe auf Monatssicht um mehr als 11% eingebüßt. Die zaghafte Erholung seit Oktober sei damit dahin. Die wichtige Unterstützung um 14,50 Euro aber habe dem Verkaufsdruck erneut Stand gehalten. Damit habe die Aktie nun die reelle Chance, einen Doppelboden auszubilden. (Ausgabe 04/2020)