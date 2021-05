Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

131,75 EUR +3,74% (18.05.2021, 12:43)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

131,50 EUR +3,79% (18.05.2021, 12:51)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (18.05.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF).Im Auftaktquartal 2021 hätten sich die Konzern-Erlöse auf EUR 1.359,6 Mio. belaufen. Der Anstieg um 14% im Vorjahresvergleich (+10% gegenüber Q4 2020) habe vor allem aus einer erhöhten Nachfrage in allen Bereichen resultiert, insbesondere im Geschäft mit Bauprodukten und Polysilicium. Preis- und Wechselkursveränderungen hätten dagegen nur untergeordnete Bedeutung gehabt. Das EBITDA habe nach einem Anstieg um 42% yoy bzw. 26% qoq einen Wert von EUR 246,4 Mio. erreicht. Auch hier seien höhere Absatzmengen der wesentliche Treiber gewesen. Hinzu seien eine höhere Auslastung der Produktionsanlagen und Kostensenkungen gekommen, während deutlich höhere Rohstoffpreise belastet hätten. Das Periodenergebnis von EUR 106,6 Mio. (+55%) korrespondiere mit einem Ergebnis je Aktie von EUR 2,06 (Vj.: EUR 1,31).Die guten Zahlen für Q1 und die Anhebung des Ausblicks für das Gesamtjahr 2021 hätten an der Börse nicht überzeugen können. Zu stark eingepreist gewesen seien offenbar zuvor schon die Wachstumsperspektiven. Auch die Aussicht, bei dem für das zweite Halbjahr erwarteten Vollzug der Übernahme der Siltronic AG, an der Wacker Chemie noch mit 30,8% beteiligt sei, durch GlobalWafers aus Taiwan einen Mittelzufluss von EUR 1,3 Mrd. und einen zusätzlichen EBITDA-Beitrag von EUR 780 Mio. erzielen zu können, dürfte weitgehend in den aktuellen Kursen berücksichtigt sein.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat sein Kursziel für die Aktie von Wacker Chemie nochmals von EUR 118,00 auf nun EUR 126,00 erhöht und bestätigt seine "halten"-Empfehlung. (Analyse vom 18.05.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Wacker Chemie AG: - Keine vorhanden.