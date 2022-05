Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

165,15 EUR +1,29% (05.05.2022, 12:40)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (05.05.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie: Starker Jahresauftakt - Widerstand um 170 Euro erweist sich als harte Nuss - AktienanalyseEine hohe Nachfrage nach Silikon und Polysilizium sowie Preiserhöhungen haben Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) einen starken Jahresauftakt beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei im ersten Quartal um gut die Hälfte auf 2,08 Mrd. Euro gestiegen, wie der Spezialchemiekonzern mitgeteilt habe. Das operative Ergebnis habe bei knapp 644 Mio. Euro gelegen - ein Plus von 150 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn habe auf 403 Mio. Euro sogar fast vervierfacht werden können. Umsatzseitig werde das Unternehmen daher mutiger: Statt rund 7 Mrd. Euro stünden für 2022 nun etwa 7,5 Mrd. Euro im Plan. Zu einer höheren Gewinnprognose habe sich das Management trotz der deutlichen Zuwächse zum Jahresstart allerdings nicht durchringen können. Angesichts steigender Energiekosten kalkuliere Vorstandschef Christian Hartel weiterhin mit einem EBITDA-Rückgang auf 1,2 bis 1,5 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,54 Mrd.). Auch der Nettogewinn werde im Gesamtjahr deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen, habe Wacker bekräftigt."Besonders im Geschäft mit Silikonen und Polysilizium haben wir zum Jahresanfang noch von Rohstoffen und Energie profitiert, die bereits im vergangenen Jahr zu vergleichsweise günstigen Konditionen eingekauft worden sind", habe Hartel erklärt. Das werde sich in den nächsten Monaten deutlich ändern. Wacker veranschlage die Mehrbelastung durch höhere Preise in diesem Jahr nun auf 1,1 Mrd. Euro, was nochmal 100 Mio. Euro mehr seien als zuletzt gedacht. Grund genug für Anleger, nach dem guten Lauf in den vergangenen Wochen Gewinne vom Tisch zu nehmen. Der Ausbruchsversuch über den Widerstandszone um 170 Euro ist damit erneut gescheitert - und die Wacker Chemie-Aktie wieder auf Seitwärtskurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 17/2022)