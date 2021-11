Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

155,70 EUR +1,47% (03.11.2021, 09:46)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

155,95 EUR +1,76% (03.11.2021, 09:57)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (03.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) von 152 Euro auf 161 Euro (Mittelzufluss aus dem Siltronic-Verkauf nach wie vor berücksichtigt).Das Zahlenwerk für das Q3/2021 (erneut preis- und absatzbedingt deutliche Umsatz-, Ergebnis-, Cashflow-Verbesserungen) sei (etwas) besser als die Unternehmensindikationen (Umsatz, EBITDA) ausgefallen. Das EPS habe die Analystenprognose deutlich übertroffen. Der Mitte September teilweise erhöhte Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 (Umsatz, EBITDA) sei im Rahmen des Q3-Berichts wiederholt worden. Die im Rahmen des Q3-Berichts erfolgte Guidance-Erhöhung für den Cashflow stelle für Diermeier keine Überraschung dar. Der Verkauf der Siltronic-Beteiligung im Rahmen des Global Wafers-Übernahmeangebot (EBITDA-Effekt (Buchgewinn): 780 Mio. Euro; Mittelzufluss: 1,3 Mrd. Euro) werde sich verzögern (Siltronic selbst erwarte die eigene Übernahme nicht mehr für 2021).Diermeier habe seine Schätzungen angepasst (u.a. EPS 2021e: Siltronic-Verkauf nicht mehr berücksichtigt 14,21 (alt: 26,76) Euro; EPS 2022e: 10,79 (alt: 8,61) Euro). Der Analyst erwarte demnach weiterhin einen Ergebnisrückgang (2022e vs. 2021e).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die Wacker Chemie-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 03.11.2021)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: