Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Münchner Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Wacker Chemie seien sich die Analysten uneinig. Das Lager, das zum Verkauf rate, sei noch sehr klein. Die Citi warne z. B. vor einer Margenerosion. Die Kostenseite sei bei Wacker Chemie sehr hoch, was zusammen mit den hohen Rohstoff- und Energiekosten dazu führen könnte, das die Margen erodieren würden. Die meisten Analysten seien sich aber einig, dass die hohe Nachfrage nach Wacker-Produkten bestehen bleibe. Nach dem starken Rücksetzer von 177 auf 144 Euro hat die Wacker Chemie-Aktie weiterhin Luft nach oben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.05.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.