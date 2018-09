Die Dividende könnte sich 2018 bei 3,43 EUR und 2019 bei 4,00 EUR befinden. Der Cashflow je Aktie könnte sich 2018 bei 15,31 EUR und 2019 bei 15,68 EUR einpendeln. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 bei 64,32 EUR und 2019 bei 67,18 EUR liegen. Die Nettoverschuldung könnte sich 2018 auf 477,50 Mio. EUR belaufen und sich 2019 auf 381,25 Mio. EUR deutlich reduzieren.



Die Wacker Chemie AG werde am 25. Oktober den Zwischenbericht für das dritte Quartal 2018 veröffentlichen. Außerdem präsentiere sich das Unternehmen in den nächsten Wochen auf einer Reihe von Investmentkonferenzen von Goldman/Berenberg, Sanford Bernstein, Baader, Morgan Stanley und der Bank of America Merrill Lynch. Obendrein veranstalte der Konzern Roadshows in Edinburg, Madrid, Paris und Frankfurt und nehme am 26. und 27. November am Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt teil.



Die Aktie der Wacker Chemie AG habe in den letzten drei Handelsjahren - von Anfang 2016 bis Anfang 2018 - einen sauberen Aufwärtstrend verzeichnen können. Aus dem Kursbereich von rund 60,00 Euro sei es bis auf gut 175,00 Euro hinaufgegangen, was einer prozentualen Entwicklung von knapp 200 Prozent entspreche. Im Februar dieses Jahres habe der saubere Chartverlauf jedoch einen deutlichen Dämpfer bekommen. Der Wert sei binnen kurzer Zeit auf 135,00 Euro eingebrochen und bis einschließlich letzten Freitag auf rund 106,00 Euro gefallen. Nach einer sauberen Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs habe sich das Blatt jetzt in Richtung fallender Hochs und fallender Tiefs gewendet.



Aus rein charttechnischen Gesichtspunkten stünden die Vorzeichen derzeit weiterhin klar auf Rot. Weitere Bewegungstiefs seien somit durchaus denkbar, wobei die Unterstützungen 104,00 Euro und folgend 95,00 Euro realistisch angelaufen werden könnten. Selbst ein leichtes Ansteigen wäre für die Abwärtsseite grundlegend kein Hindernis, denn erst Kurse oberhalb von 125,00/127,00 Euro gäben erste Anzeichen für die eventuelle Chance auf eine Trendwende. Bedingt durch die charttechnische Konstellation wären (analyse vom 17.09.2018)



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 13.800 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,9 Mrd. EUR (2017). WACKER verfügt weltweit über 23 Produktionsstätten, 21 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (17.09.2018/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie: Aktienkurs hat sich jüngst nicht so wacker geschlagen - AktienanalyseDie Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist nach eigenen Angaben ein global operierender Chemiekonzern, so die Experten von LYNX Broker.Im Jahr 2017 habe das Unternehmen mit rund 13.800 Beschäftigten an weltweit 23 Produktionsstätten, 21 technischen Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros einen Gesamtumsatz von rund 4,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Das Unternehmen untergliedere sich in die Bereiche Wacker Silicones, Wacker Polymers, Wacker Biosolutions und Wacker Polysilicon.Das Produktportfolio umfasse unter anderem Öle, Dichtstoffe, Lackharze, Dispersionspulver, Kieselsäure, Pharmaproteine und Siliciumwafer. Die Kunden würden überwiegend der chemischen Grundstoffindustrie, der Elektronikindustrie, der Konsumgüter-, Nahrungs-, Pharma-, Textil- und Solarindustrie, aber auch den Industriezweigen der Biotechnologie, des Maschinenbaus und der Medizintechnik angehören. Der Konzern sei 1914 gegründet worden. Heute werde er von Rudolf Staudigl geleitet und habe seinen Sitz in München.Durch die Entkonsolidierung von Siltronic sei der Anteil des Chemiegeschäfts am Gesamtumsatz von 63 Prozent auf 74 Prozent im Jahr 2017 angewachsen und habe im ersten Quartal 2018 sogar 79 Prozent betragen. Der Konzernumsatz sei von 2016 auf 2017 um 6 Prozent gestiegen. Das EBITDA habe von 2016 auf 2017 um 6 Prozent angezogen, das EBIT im Vergleichszeitraum um 26 Prozent. Die Nettofinanzschulden hätten sich von 2016 auf 2017 von 993 Mio. EUR auf 454 Mio. EUR reduziert - und damit mehr als halbiert.Die Wacker Chemie AG habe weiter expandiert, sie habe eine Produktionsanlage für Spezialsilikone in Südkorea gestartet und einen Reaktor zur Herstellung von Dispersionen am Standort Burghausen installiert. Als i-Tüpfelchen gelte zudem die Vermögens- und Finanzlage des Konzerns. Allerdings könnten die erhöhten Rohölpreise und Schwankungen am Devisenmarkt für die folgenden Quartale zumindest als herausfordernd bezeichnet werden.Der Börsengang Wacker Chemie AG habe am 10. April 2006 stattgefunden, die Aktien seien in den MDAX einbezogen. Das Grundkapital werde mit 260.763.000 EUR angegeben, das mit insgesamt 52.152.600 Inhaberaktien verbrieft sei. Die Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH sei mit 50,00 Prozent der stabile Anker in der Aktionärsstruktur. Der Streubesitz liege bei 31,41 Prozent.Die größten institutionellen Aktionäre seien die Blue Elephant Holding GmbH mit 10 Prozent, die Allianz Global Investors GmbH mit 2,96 Prozent, die BlackRock Inc. mit 2,95 Prozent und The Capital Group Companies Inc. mit 2,68 Prozent. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie rund 47 Prozent an Wert zulegen können, während der MDAX im Vergleichszeitraum eine Performance von rund 78 Prozent aufgewiesen habe. Die Wertpapiere seien somit ein deutlicher Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 5,61 Mrd. EUR. Die Aktien hätten in den letzten 52 Wochen 176,80 EUR im Hoch und 106,00 EUR im Tief gekostet.Von den 19 Analysen mit einer Kurszielangabe liege das höchste Kursziel bei 175,00 EUR (Baader Bank vom 22. August 2018) und das niedrigste Kursziel bei 106,00 EUR (Credit Suisse vom 27. Juli 2018). Das Durchschnittskursziel liege bei 143,92 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 107,55 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Bei der Wacker Chemie AG werde jeweils zum 31.12. gemäß IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2017 habe bei 4,924 Mrd. EUR und das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bei 335,0 Mio. gelegen.Das Zinsergebnis sei mit 30,8 Mio. EUR und das Beteiligungsergebnis mit 43,9 Mio. EUR testiert worden. Das Jahresergebnis habe sich auf 884,8 Mio. EUR summiert. Das Ergebnis je Aktie habe bei 17,45 EUR gelegen.Die Anteilseigner hätten für jede Aktie eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR erhalten, zudem habe es eine Sonderdividende in Höhe von 2,00 EUR je Aktie gegeben. Die Ausschüttungssumme habe somit bei 223,5 Mio. EUR gelegen. Die Gesellschaft habe für 2017 liquide Mittel in Höhe von 286,9 Mio. EUR ausgewiesen. Das wirtschaftliche Eigenkapital habe bei 3,119 Mrd. EUR und das gezeichnete Kapital bei 260,8 Mio. EUR gelegen. Die Verbindlichkeiten seien mit 3,666 Mrd. EUR angegeben worden. Die Eigenkapitalquote sei mit 46,4 Prozent ausgewiesen worden. Die Bilanzsumme habe bei 6,836 Mrd. EUR gelegen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 13.811 Mitarbeiter beschäftigt.Die Umsätze könnten für das Geschäftsjahr 2018 5,123,6 Mrd. EUR und für 2019 5,360,8 Mrd. EUR betragen. Das EBITDA könnte 2018 bei 1,113,9 Mrd. EUR und 2019 bei 1,1169,7 Mrd. EUR eintreffen. Das EBIT könnte bei 566,3 Mio. EUR beziehungsweise 635,3 Mio. EUR liegen. Das Konzernergebnis könnte sich 2018 bei 374,1 Mio. EUR und 2019 bei 425,2 Mio. EUR einpendeln. Das Ergebnis je Aktie käme gemäß der Schätzung 2018 auf 7,19 EUR und 2019 auf 8,22 EUR.