Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

153,40 EUR -0,28% (05.02.2018, 12:12)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit 13.689 Beschäftigten (Q2/2017) und einem Jahresumsatz von rund 5,4 Mrd. EUR (2016). Global vernetzt über vier Geschäftsbereiche betreibt Wacker Chemie derzeit weltweit 23 Produktionsstandorte in Europa, Amerika und Asien. (05.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktie unter Druck - ChartanalyseDie Aktie von Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) befindet sich seit Februar 2016 in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe den Wert in mehreren Kaufwellen von einem Tief bei 58,20 EUR bis an den Widerstand bei 174,30 EUR geführt. Ab 9. Januar 2018 sei die im MDAX gelistete Aktie unterhalb dieses Widerstands seitwärts gelaufen. Am 23. Januar habe es sogar einen Ausbruchsversuch nach oben gegeben. In den letzten Handelstagen habe sie aber relativ deutlich unter Druck gestanden und sei am Freitag auf den Aufwärtstrend seit August 2017 zurückgefallen. Er liege heute bei 154,54 EUR.Dieser Trend biete zwar im Prinzip die erste Chance für die Bullen, die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen. Anschließend könnten noch weitere Abgaben bis an das letzte Zwischenhoch in der Aufwärtsbewegung seit Februar 2016 bei 143,30 EUR erfolgen. Dort könnte sich Wacker Chemie allerdings wieder stabilisieren. Eine schnelle Rückkehr über den EMA 50 bei 158,94 EUR käme nun eher unerwartet und würde das Chartbild wieder aufhellen. Ein Anstieg in Richtung 174,30 EUR könnte dann möglich sein.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:153,60 EUR -0,45% (05.02.2018, 12:01)