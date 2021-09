Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die UBS habe an die Wacker Chemie-Aktie jetzt ein Kursziel von 190 Euro vergeben. 176,80 Euro sei das Hoch von 2015. Das wäre jetzt die nächste Hürde, die man anlaufen könne. Laut den Analysten der UBS sei das Potenzial der Biosolutions-Sparte überhaupt nicht im Kurs berücksichtigt. Die Erholung des Papiers sei lehrbuchmäßig. Die Wacker Chemie-Aktie ist durchaus mal kaufenswert, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.09.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:154,70 EUR +0,65% (07.09.2021, 17:35)