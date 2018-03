Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 13.800 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,9 Mrd. EUR (2017). WACKER verfügt weltweit über 23 Produktionsstätten, 21 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (19.03.2018/ac/a/d)



2017 habe die Aktie von Wacker Chemie noch zu den Werten mit der besten Kursentwicklung überhaupt gehört. Allein von Juni bis Dezember sei ihr Kurs um knapp 82 Prozent gestiegen. Im Januar des laufenden Jahres habe er mit 176,80 Euro sogar den höchsten Stand seit 2008 erreicht. Nicht zuletzt hätten Gerüchte, das von Wacker hergestellte Polysilizium könnte in Zukunft als Lithium-Ersatz in Batterien für E-Autos eingesetzt werden, den Kurs erheblich erreicht. Doch genau in dieser Sparte sei es zuletzt nicht so gut wie erwartet gelaufen. Und auch sonst hätten die letzten Zahlen die Analysten nicht überzeugt. Das operative Ergebnis im Schlussquartal 2017 sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, habe der Analyst Bernhard Weininger geschrieben. Der Kurs sei von seiner letzten Spitze am 26. Januar, die bei 174 Euro gelegen habe, um deutlich über 20 Prozent abgesackt, begünstigt durch die jüngsten Gesamtmarktverluste im Februar, und habe sich im März nicht erholt. Derzeit pendele die Wacker-Aktie um die 130 Euro, Tendenz leicht sinkend. Die Anleger würden wohl in zunehmender Zahl vorsichtshalber ihre Gewinne mitnehmen. (Analyse vom 16.03.2018)