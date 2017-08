In den folgenden Monaten habe man eine Abwärtsbewegung gesehen, in deren Verlauf die Aktie Mitte Juni ein Tief bei 90,59 Euro markiert habe. Damit seien rund 50% der vorherigen Aufwärtsbewegung (50%-Retracement bei 92,92 Euro) korrigiert worden. Der in diesem Zusammenhang gesehene Rückfall unter die 200-Tage-Linie sei nur von kurzer Dauer gewesen, denn ausgehend von 90,59 Euro habe eine Erholung eingesetzt und die Aktie sei zurück über ihren langfristigen gleitenden Durchschnitt geklettert.



Mit Bekanntgabe der Zahlen zum zweiten Quartal sei die Aktie zunächst über das 50%-Retracement (102,90 Euro) der Korrektur vom ersten Halbjahr 2017 gestiegen, habe dieses Niveau aber per Schlusskurs nicht verteidigen können. Kurzfristig könne es nach der Ausbildung eines Bearish-Engulfing-Candlestickmusters im Tageschart zu einem Rücksetzer zum letzten Verlaufstief bei 98,65 Euro bzw. der 200-Tage-Linie bei 97,00 Euro kommen. Solange die Aktie nicht nachhaltig unter 92,92 Euro zurückfalle, erwarte man mittelfristig einen Test des Hochs bei 115,20 Euro. Voraussetzung dafür sei allerdings ein Anstieg über 105,80 Euro. Sollte die Aktie allerdings unter 92,92/90,59 Euro zurückfallen, würde sich das Chartbild der Aktie eintrüben. Es wären dann fortgesetzte Abgaben in Richtung 87,66 Euro und 85,00 Euro zu erwarten, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 04.08.2017)



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit 13.689 Beschäftigten (Q2/2017) und einem Jahresumsatz von rund 5,4 Mrd. EUR (2016). Global vernetzt über vier Geschäftsbereiche betreibt Wacker Chemie derzeit weltweit 23 Produktionsstandorte in Europa, Amerika und Asien. (07.08.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse der DZ BANK:Im Rahmen der laufenden Berichtssaison legte Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) die Zahlen für das 2. Quartal 2017 vor, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Umsatz und Periodenergebnis hätten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht. Der Vorstand sehe Wacker auf gutem Weg, die Ziele für 2017 zu erreichen, und habe die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr angehoben.Für viele Unternehmen aus der chemisch-pharmazeutischen Industrie würden die Geschäfte derzeit ganz gut laufen. Wie aus dem Halbjahresbericht des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) hervorgehe, habe die Kapazitätsauslastung in den ersten sechs Monaten 2017 bei 87% gelegen (1. Halbjahr 2016: 83,9%), die Produktion habe insgesamt um 1,5% zugelegt. VCI-Präsident Kurt Bock habe mit Blick auf die zweite Jahreshälfte die Erwartung anhaltend guter Geschäfte im In- und Ausland geäußert. Die Unternehmen hätten in allen wichtigen Auslandsmärkten bis in das kommende Jahr hinein mit einem stabilen Wirtschaftswachstum und einer entsprechend guten Nachfrage gerechnet.Ein Beispiel für einen Vertreter der Branche, der von einer robusten Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen im zweiten Quartal profitiert habe, sei Wacker Chemie. Das Geschäft des Unternehmens sei in die vier Bereiche Silicones, Polysilicon, Polymers und Biosolutions unterteilt. 80% des Umsatzes würden mit Produkten erzielt, deren Grundstoff Silicium sei. Zu den wichtigsten Kunden würden Unternehmen aus der Automobil- und Bauindustrie (Silicon- und Polymerprodukte), der Halbleiterindustrie (Siliciumwafer) sowie der Solarindustrie (polykristallines Silicium) zählen.Von April bis Juni 2017 habe Wacker Chemie den Umsatz gegenüber dem nach der Entkonsolidierung von Siltronic angepassten Wert des Vorjahreszeitraums um 1,6% auf 1,22 Mrd. Euro gesteigert (Q2 2016: 1,20 Mrd. Euro). Hierbei habe der Konzern von höheren Absatzmengen bei Siliconen und Polymerprodukten sowie positiven Währungseffekten profitiert. Dadurch hätten die im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht gesunkenen Preise mehr als kompensiert werden können. Das Ergebnis fortgeführter Geschäftstätigkeiten vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei mit 253,4 Mio. Euro indes um 4,4% hinter dem Vergleichswert des Vorjahres zurück (Q2 2016: 265,0 Mio. Euro) geblieben, was maßgeblich auf höhere Rohstoffpreise zurückzuführen gewesen sei. Die EBITDA-Marge habe bei 20,8% gelegen (Q2 2016: 22,1%). Das Periodenergebnis habe sich um 2,7% auf 60,5 Mio. Euro erhöht (Q2 2016: 58,9 Mio. Euro).So solle das EBITDA 2017 einen Wert zwischen 900 und 935 Mio. Euro erreichen. Das obere Ende der Spanne entspreche dabei dem um Sondereffekte bereinigten EBITDA von 2016 (935,2 Mio. Euro). Bislang sei der Vorstand von einem Rückgang des EBITDA im mittleren einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Beim Konzernumsatz werde weiterhin ein Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet (2016: 4,6 Mrd. Euro), die EBITDA-Marge dürfte dagegen etwas unterhalb des Vorjahreswertes von 20,6% liegen.Positiv sehen die Analysten der DZ BANK die starke Nachfrage nach Siliconen und die steigenden Absatzmengen bei Polymerprodukten. Aufgrund der sehr guten Auftragslage habe der Vorstand die Ergebnisprognose für den Bereich Silicones nochmals angehoben. Im Polysiliciumgeschäft seien bei den Kosten weitere Fortschritte erzielt worden, zudem arbeite man konsequent an technischen Verbesserungen. Die Investitionen in den Aufbau von Kapazitäten für das gut laufende Chemiegeschäft sollten sich nach Ansicht der Analysten auszahlen.Ein Risiko für die Geschäftsentwicklung des Konzerns stellt nach Erachten der Analysten der DZ BANK das schwierige Marktumfeld für Polysilicium dar, wo ein verschärfter Wettbewerb insbesondere durch chinesische Unternehmen und Überkapazitäten für Kosten- sowie Preisdruck sorgen. Derzeit sähen sei bei den Polysilicium-Preisen eine Stagnation auf niedrigem Niveau. Niedrigere Produktpreise und steigende Rohstoffpreise könnten sich auch nachteilig auf die EBITDA-Marge der anderen Geschäftsbereiche (z.B. Polymers) auswirken. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, habe Wacker für den Bereich Polymers Preiserhöhungen angekündigt.Bei der Aktie der Wacker Chemie AG sahen wir ab Mai 2015 ausgehend von einem Hoch bei 116,50 Euro eine längere Abwärtsbewegung, die bis auf ein Tief bei 58,20 Euro führte, so die Analysten der DZ BANK. Ab Februar 2016 habe man wieder steigende Kursnotierungen gesehen. Im Januar 2017 habe die Kursnotierung mit 115,20 Euro schließlich fast den Ausgangspunkt der Abwärtsbewegung von 2015 erreicht. Die in diesem Bereich verlaufenden früheren Hochpunkte hätten sich dabei als Widerstand erwiesen, an dem die Aktie nach unten abgeprallt sei.