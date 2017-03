Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 17.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 5,3 Mrd. EUR (2015). Global vernetzt über fünf Geschäftsbereiche betreiben wir derzeit weltweit 25 Produktionsstandorte. Mit Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in 28 Ländern ist WACKER in Amerika, Asien, Australien und Europa vertreten. (30.03.2017/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Adage Capital Management L.P. baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Wacker Chemie AG auf:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Adage Capital Management L.P. haben eine Short-Attacke auf die Aktien des Münchner Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) begonnen.Der zur aus Boston, Massachusetts, USA stammenden Finanzgruppe Adage Capital Partners GP LLC gehörige Hedgefonds Adage Capital Management L.P. hat am 28.03.2017 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,58% der Wacker Chemie-Aktien eröffnet.Die Leerverkäufer der Hedgefonds halten derzeit die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Wacker Chemie AG:0,58% Adage Capital Management L.P. (28.03.2017)0,49% Millennium International Management LP (14.10.2016)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 2,46% der Wacker Chemie-Aktien.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: