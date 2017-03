Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

103,848 EUR +0,32% (15.03.2017, 10:49)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 17.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 5,3 Mrd. EUR (2015). Global vernetzt über fünf Geschäftsbereiche betreiben wir derzeit weltweit 25 Produktionsstandorte. Mit Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in 28 Ländern ist WACKER in Amerika, Asien, Australien und Europa vertreten. (15.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF).Die Q4-Zahlen hätten den vorläufigen Zahlen entsprochen. Im Gesamtjahr sei die Unternehmenszielsetzung erreicht worden. Für 2017 werde ein Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet. Das bereinigte EBITDA solle auf dem Niveau des Vorjahres (2016: 1,08 Mrd. Euro) liegen. Das Konzernergebnis werde auch auf dem Vorjahresniveau erwartet. Der Ausblick sei als konservativ einzustufen, biete Unternehmensangaben zufolge jedoch Aufwärtspotenzial. Alles in allem sollte 2017 wieder ein erfreuliches Volumenwachstum verzeichnet werden, während gestiegene Rohstoffkosten belasten dürften. In einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren habe Wacker seinen Siltronic-Anteil - entsprechend der strategischen Zielsetzung - auf 30,8% reduziert und 352 Mio. Euro erlöst.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Wacker Chemie-Aktie. Das Kursziel werde unverändert bei 115,00 Euro gesehen. (Analyse vom 15.03.2017)Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:103,75 EUR +0,34% (15.03.2017, 11:21)