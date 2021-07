Die größten Inflationssorgen hätten sich in den vergangenen Wochen verflüchtigt. Und die Hoffnung vom großen Boom nach dem Ende der Pandemie scheine sich immer mehr in Luft aufzulösen. Einerseits würden es Schlüsselindustrien, wie etwa die Autobranche, schaffen, im ersten Halbjahr durchaus starke Erträge zu erwirtschaften, andererseits stelle sich die Frage, ob dies bereits der nachhaltige Weg zurück auf dem Wachstumspfad sei. Das liege nicht an mangelnden innovativen Produkten oder dem geringen Interesse der Kunden, sondern an der Knappheit der Zulieferteile wie beispielsweise den Halbleiter-Chips.



Wenn eine derart wichtige Branche nicht kräftig wachse, nehme das Inflationsdruck. Hinzu komme, dass das oft herbeigeschriebene Ende der Pandemie angesichts von Delta-Variante, Impf-Skepsis und Entscheidungsschwäche bei Bund und Ländern in weite Ferne gerückt sei. Statt zwei Quartale der Freiheit und des überschwänglichen Konsums könnten uns allen wieder Einschränkungen bevorstehen, so die Experten der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ.



Der jüngste zarte Aufwärtstrend bei Technologie-Titeln könnte das Resultat davon sein, dass sich mehr und mehr Anleger vom laufenden Jahr bereits verabschiedet hätten und den Fokus auf die fernere Zukunft legen würden. In dieser Zukunft würden innovative Geschäftsmodelle und digitale Lösungen eine noch größere Rolle spielen als ohnehin schon. Nach der monatelangen Durststrecke von Technologie-Titeln könnten Anleger in den inzwischen etwas günstigeren Tech-Werten wieder Hoffnung sehen.



Zwar würden Anleger gut daran tun, sich nicht zu stark von kurzfristigen Strömungen am Markt leiten zu lassen, doch sollten sich Investoren vor Augen halten, dass an der Börse in allererster Linie die Zukunft gehandelt werde. Diese Zukunft würden industrienahe Tech-Werte aus dem TecDAX oder die großen Daten-Giganten aus dem NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) besser repräsentieren, als etwa Industriewerte oder Titel aus dem Bereich der Grundstoffe.



Für den langfristigen Vermögensaufbau komme es ohnehin darauf an, solide Substanzwerte, die auch regelmäßige und sichere Erträge in Form von Dividenden bieten würden, mit vielversprechenden Zukunftstiteln zu kombinieren. Wer bei letzteren Werten Nachholbedarf habe, könne das aktuelle Bewertungsniveau im Technologie-Sektor womöglich nutzen. Idealerweise würden sich diversifizierte und von erfahrenen Fondsmanagern geführte Aktienfonds rund um das Thema Technologie anbieten. Wichtig sei nur, dass Anleger begreifen würden, dass es dabei nicht um ein "Entweder-oder" sondern um ein "Sowohl-als-auch" gehe. Ebenso sollte ein diversifiziertes Portfolio Investments in Anleihen, Immobilien oder auch den alternativen Investments beinhalten. Nur wer das Beste aus dem Anlageuniversum in einem Portfolio kombiniere, könne sich langfristig über kontinuierliche Zuwächse freuen. (16.07.2021/ac/a/m)







Über Monate setzten Anleger auf Substanzwerte, so Nermin Aliti, Leiter Fonds Advisory der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ.Diese Titel würden sich durch moderate Bewertungen und "Value", also intrinsische Werte, auszeichnen. Angesichts der Rahmenbedingungen sei der Trend hin zu eher konservativen Titeln nachvollziehbar gewesen: Die Teuerung steige und viele Substanzwerte würden ihre Gewinne schon heute erwirtschaften. Anders sei das bei sogenannten Wachstumswerten, im Fachjargon auch Growth-Titel genannt. Hier würden sämtliche Mittel in aller Regel in die Expansion fließen. Im Gegenzug würden Gewinne in der Zukunft winken. Doch was seien diese Gewinne noch wert, wenn die Teuerung immer mehr zunehme, fragten sich Anleger und kehrten Wachstumswerten zunächst den Rücken.Nun sehe es danach aus, als würden Growth-Titel langsam, aber sicher wieder die Oberhand gewinnen. Ein gutes Beispiel dafür sei etwa die Performance des Technologie-Index TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) im Vergleich zum DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900). So komme der TecDAX auf Sicht von einem Monat immerhin auf eine Rendite von knapp 5 Prozent, während sich der DAX im gleichen Zeitraum unter dem Strich kaum vom Fleck bewegt habe. Wie komme der plötzliche Umschwung des Marktes?