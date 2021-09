Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Stimmungsindikatoren von Unternehmensseite zeigen ein einheitliches Bild: Während die aktuelle Lage noch überwiegend positiv eingeschätzt wird, sinken die Geschäftserwartungen zum Teil deutlich, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.Wie die außerordentlich positive Berichtssaison der Unternehmensergebnisse zum 2. Quartal gezeigt habe, seien Unternehmen bisher überwiegend in der Lage gewesen, die steigenden Produktionskosten an die Endverbraucher weiterzugeben und ihre Margen stabil zu halten. Das werde jedoch nicht dauerhaft möglich sein. Zumindest im privaten Konsum sei zuletzt ebenfalls eine sich eintrübende Zuversicht und damit eine sinkende Anschaffungsneigung zu erkennen gewesen. Auch die Investitionsdynamik könnte sich bei weiteren erzwungenen Produktionsdrosselungen, bspw. in der Automobilindustrie, vorübergehend abkühlen. Daher sei für das laufende 3. und das kommende 4. Quartal keine Wiederholung der fulminanten letzten Berichtssaison zu erwarten. Vielmehr dürften einige Unternehmen die hohen Erwartungen enttäuschen und Gewinnwarnungen zunehmen.Auch wenn die Aktienmärkte durch die anhaltend ultra-expansive Geldpolitik und die Aussicht auf weiterhin überdurchschnittliche globale Wachstumsraten in diesem und im kommenden Jahr weiter gut unterstützt bleiben würden, rechne die Donner & Reuschel AG auf Indexebene nur noch mit moderaten Kursgewinnen bis zum Jahresende. Die Auswahl der richtigen Einzeltitel werde damit wieder wichtiger. (07.09.2021/ac/a/m)