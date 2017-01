Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In Chile erwarten wir dieses Jahr nur einen Anstieg der Wirtschaftsaktivität um 2,0%, womit für den Durchschnittswert der Periode 2013 bis 2017 das Plus nur bei 1,9% liegen dürfte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dies sei deutlich weniger als der Durchschnittswert in der Periode 2009 bis 2013. Präsidentschaftswahlen würden am 19. November statt und im Gegensatz zur Vergangenheit sei offen, wer als Sieger ins Ziel komme: Der "rechte" ehemalige Präsident Sebastian Pinera oder der "linke" Alejandro Gullier. Die Vorwahlen, um die Kandidaten zu bestimmen, würden am 2. Juli erfolgen. Fehlanzeige gelte für das laufende Jahr mit Blick auf Strukturreformen. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt würden erwarten, dass die chilenische Notenbank im 1. Quartal 2017 den Leitzins um 25 BP auf dann 3,0% absenken werde und dieses Niveau sollte dann bis Ende 2018 Bestand haben. (30.01.2017/ac/a/m)





