Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Freitag veröffentlicht China seine BIP-Zahlen für das 3. Quartal 2018, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So werde die Umsetzung der für Januar 2019 von der US-Regierung angekündigten zusätzlichen Strafzölle auf chinesische Waren im Gegenwert von 200 Mrd. USD - zusammen mit den bereits zuvor beschlossenen und in Kraft getretenen Zöllen - die chinesischen Exporte um knapp 4% verringern und somit das BIP-Wachstum entsprechend bremsen. Es werde aber einige Zeit dauern, bis u. a. die Investitionen in die heimische Infrastruktur oder die Senkung der Mindestreservesätze (RRR) für Finanzinstitute ihre Wirkung entfalten würden. Per saldo würden die Analysten davon ausgehen, dass sich in den kommenden Quartalen BIP-Zuwächse im Zielbereich der chinesischen Regierung von jährlich rund 6,5% erreichen lassen würden.Sollte das BIP-Plus am frühen Freitag geringer ausfallen als im Marktkonsens (6,6% gg. Vj.) erwartet, dürfte das die Konjunktursorgen der Finanzmarktteilnehmer erhöhen. Die Folge würden wohl fallende Aktienkurse, niedrigere US-Renditen sowie ein festerer US-Dollar sein. Im frühen asiatischen Handel habe der Greenback zum chinesischen Renminbi mit Notierungen von knapp 6,95 CNY auf dem höchsten Stand seit Januar 2017 notiert. (18.10.2018/ac/a/m)