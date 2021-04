München (www.aktiencheck.de) - Diese Woche stehen Daten zum Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal auf der Agenda, so die Experten von Merck Finck.Das Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal werde das Statistische Bundesamt am Freitag veröffentlichen. Am selben Tag stünden diese Daten für die Eurozone an, für die USA bereits am Donnerstag. Zum Wochenauftakt liege der Fokus aber nach dem bereits veröffentlichten ifo-Geschäftsklima am Mittwoch auf dem GfK-Konsumklima, bevor am Donnerstag die vorläufige deutsche Inflationsrate für April publiziert werde. Zudem kämen im Wochenverlauf auch noch die Einzelhandelsumsätze für März.Für den Euroraum stünden am Donnerstag Geldmengendaten sowie das Wirtschaftsvertrauen im April auf der Agenda, gefolgt am Freitag von den Arbeitsmarktzahlen für März sowie ebenfalls Inflationsdaten. In den USA liege der weitere Fokus neben dem FED-Meeting am Mittwoch auf dem morgigen Verbrauchervertrauen. Und während Japans Datenwoche von den harten Konjunkturdaten für März in der zweiten Wochenhälfte geprägt sein werde, seien Chinas Makro-Highlight die Umfrageergebnisse unter Einkaufsmanagern für April am Freitag. (26.04.2021/ac/a/m)