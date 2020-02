Entschärfung des Handelsstreits sorgt für Stimmungsaufhellung

Allerdings erwarten viele Beobachter trotzdem nicht, dass der Konflikt zwischen den USA und China dadurch komplett gelöst ist. Dieses Teilabkommen verhindere vielmehr in erster Linie, dass sich die Beziehung zwischen den beiden Wirtschaftsmächten noch rasanter verschlechtert. Die wachsende Rivalität zwischen China und den USA dürfte dadurch aber längst nicht unproblematisch sein. Außerdem gehen die meisten Wirtschaftsexperten nicht unbedingt davon aus, dass es ein schnelles und deutlich umfassenderes Folgeabkommen zwischen diesen beiden Großmächten geben wird.



China braucht wieder bessere Wirtschaftsbeziehungen zu den USA

Die chinesische Regierung macht sich viele Gedanken um die Neuausrichtung der wirtschaftlichen Beziehungen zu den USA. Aber auch im eigenen Land gibt es in China einige Probleme, die möglichst schnell und langfristig gelöst werden müssen. So belastet etwa die Staatsfirmen eine relative Verschuldung. Außerdem muss die chinesische Regierung es endlich schaffen, das Land deutlich produktiver aufzustellen.



Das Wachstum in China war seit 1990 nicht mehr so langsam, wie das im abgelaufenen Jahr der Fall war. Sicher sind 6,1 Prozent Wirtschaftswachstum im internationalen Vergleich weiterhin ein starker Wert, aber China hat auch einen großen Nachholbedarf und muss aus diesem Grund unbedingt den Schwung beim Wachstum beigehalten und viele zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Ein großes Problem ist in China auch der Widerspruch zwischen der stetig weiter wachsenden Kontrolle durch den Staat und die eigentliche Notwendigkeit ein verbraucherorientiertes und dezentrales Wirtschaftssystem auf die Beine zu stellen. Aktuell hat China außerdem auch noch mit einer neuartigen Lungenkrankheit zu kämpfen, wie man hier nachlesen kann.



Wie schon im letzten Jahr wird es auch im Jahr 2020 wieder zahlreiche Stützungsmaßnahmen für die chinesische Wirtschaft geben. Schließlich will die Regierung unbedingt das vorgegebene Langzeitziel erreichen und die Wirtschaftsleistung des Landes bis Ende 2020 innerhalb von zehn Jahren verdoppeln. (31.01.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Handelsabkommen zwischen den USA und China sollte etwas Entspannung gerade auch für die Chinesen bringen. Wie stark das Wachstum in China jedoch in diesem Jahr ausfallen wird, hängt noch von einer ganzen Reihe weiteren Faktoren ab.Aufgrund des Handelskonfliktes mit den Amerikanern und einer insgesamt schwächeren weltweiten Konjunktur ist die Wirtschaft Chinas in 2019 nur sehr überschaubar gewachsen. Im Jahr 2018 gelang den Chinesen wenigstens noch ein Wirtschaftswachstum von 6,6 Prozent, das im Jahr 2019 aber auf nur noch 6,1 Prozent zusammenschrumpfte. Das war übrigens der niedrigste Wert seit inzwischen beinahe 30 Jahren. Am Jahresende zeigte sich aber immerhin eine weitere leichte Stabilisierung. Sowohl im dritten als auch im vierten Quartal zeigte die Wirtschaft in China ein Wachstum von 6,0 Prozent. Zu Jahresbeginn gab es noch ein Wachstum von 6,4 Prozent, das bereits im zweiten Quartal auf 6,2 Prozent absank. Viele Leute die ihre eigene finanzielle Situation aufbessern wollen finden beispielsweise bei den Sportwetten eine gute Möglichkeit. Hier kann man mit dem richtigen Riecher und entsprechendem Glück attraktive Gewinne einfahren. Die finanzielle Situation kann man mit einem Comeon bonus code 2019 und einem tollen Willkommensbonus eventuell mit Sportwetten noch mehr verbessern.Die bessere Stimmung in der chinesischen Wirtschaft dürfte wohl auch direkt mit der leichten Entschärfung beim Handelsstreit zwischen Washington und Peking zu tun haben. Der amerikanische Präsident Trump hatte im Oktober 2019 eine erste Einigung über ein Teilabkommen mit China publik gemacht, das inzwischen auch unterzeichnet worden ist. Dieses Abkommen soll dazu führen, dass sich die beiden größten Wirtschaftsmächte nicht mehr mit weiteren Strafzöllen überziehen. China hat sich außerdem im Rahmen des Abkommens dazu verpflichtet, die Einfuhr aus den USA deutlich zu steigern.