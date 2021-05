Nasdaq-Aktienkurs WW-Aktie:

Kurzprofil WW International Inc.:



WW International (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WW) ist der weltweit führende Anbieter von Gewichtsmanagement-Services und arbeitet weltweit über ein Netzwerk von unternehmenseigenen und Franchise-Unternehmen. (10.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - WW International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von WW International Inc. (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.WW International habe klasse Zahlen gemeldet. Am Freitag habe die Aktie zu den Outperformern an der Wall Street gehört. Man habe bei den Digital-Abos 16% noch mal draufgehauen. Man habe jetzt mehr als 4 Mio. Abonnenten und das sei wichtig für dieses Geschäft, weil es pandemie-fest sei. Der Aktienprofi verweise auf die Kostensenkungspotenziale bei den Online-Abos. Als Mix mit dem traditionellen Geschäft sei es interessant. Die Anleger honorieren dies momentan: Die WW-Aktie ist zuletzt ganz stark gelaufen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze WW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs WW-Aktie:30,63 EUR +0,69% (10.05.2021, 16:51)