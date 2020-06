Tradegate-Aktienkurs WW-Aktie:

24,00 EUR +9,09% (05.06.2020, 16:05)



Nasdaq-Aktienkurs WW-Aktie:

26,61 USD +7,13% (05.06.2020, 15:52)



ISIN WW-Aktie:

US98262P1012



WKN WW-Aktie:

A2PSZQ



Ticker-Symbol WW-Aktie:

WW6



Nasdaq-Symbol WW-Aktie:

WW



Kurzprofil WW International Inc.:



WW International (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WW) ist der weltweit führende Anbieter von Gewichtsmanagement-Services und arbeitet weltweit über ein Netzwerk von unternehmenseigenen und Franchise-Unternehmen. (05.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - WW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von WW International Inc. (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WW) unter die Lupe.Einer der Risikofaktoren des Covid-19 sei offenbar Übergewicht. Komme wegen Corona nun die große Diät-Welle? Eine Theorie sei, dass das Immunsystem durch das erhöhte Körpergewicht grundsätzlich aktiviert und in der Folge bei einer Virusinfektion überlastet werden könne, erkläre Jens Aberle, Facharzt für Stoffwechsel am Hamburger Universitätsklinikum.Der Diät-Spezialist WW wäre ein Top-Profiteur, schließlich lande die Weight-Watchers-Methode seit Jahren immer ganz oben bei den Diät-Tests der Fachleute. Treuester Fan (und Großaktionärin) sei Talk-Queen Oprah Winfrey. Sie sage: "Ich habe viele Diäten ausprobiert, aber richtig gewirkt hat nur Weight Watchers."DER AKTIONÄR habe WW schon lange auf dem Schirm, lange vor Corona. Angesichts des Wachstumspotenzials sei der US-Titel mit einem 2021er-KGV von 11 sehr günstig bewertet. Nachdem sich die WW-Aktie stark erholt habe, sei derzeit Konsolidierung angesagt. Werde die 90-Tage-Linie überwunden, könnte es zügig Richtung 200-Tage-Linie (aktuell: 31,62 Dollar) gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze WW-Aktie: