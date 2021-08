Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise fielen gestern Nachmittag stark, wobei Brent und WTI innerhalb von zwei Stunden um mehr als 3% nachgegeben hatten, so die Experten von XTB.



Es habe keinen eindeutigen Auslöser für diese Entwicklung gegeben. Der fundamentale Hintergrund für die niedrigeren Ölpreise sei, dass die steigenden Delta-Infektionszahlen zu mehr Einschränkungen führen würden und sich somit negativ auf die Ölnachfrage auswirken würden. Die jüngsten Nachrichten aus dem asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere aus China und Australien, seien besorgniserregend gewesen. China habe Reisebeschränkungen verhängt, Teile Australiens seien seit Wochen abgeriegelt, während die Krankenhäuser in Japan stark überlastet seien und die verbleibenden Bettenkapazitäten extrem niedrig seien. Die Frage sei nun, ob das Virus zu einer ähnlichen Situation in Europa oder den Vereinigten Staaten führe. In diesem Fall könnten die Ölpreise noch mehr unter Druck geraten.



Der Blick auf WTI (OIL.WTI) aus technischer Sicht zeige, dass der Preis gestern unter eine wichtige Unterstützung - den Bereich von 72,35 Dollar - gefallen sei, der durch die untere Grenze der Marktgeometrie und frühere Preisreaktionen gekennzeichnet sei. Die Abwärtsbewegung sei am 38,2% Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses (im Bereich von 70,60 Dollar) gestoppt worden, und der Rohstoff werde seitdem seitwärts gehandelt. Der oben erwähnte Bereich von 72,35 Dollar sei der kurzfristige Widerstand, den es zu beachten gelte. (03.08.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.