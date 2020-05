Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Hammer"-Umkehrmuster - so können technisch motivierte Anleger, etwas salopp formuliert, die derzeitige Ausgangslage beim WTI-Ölpreis treffend beschreiben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Trotz der jüngsten Marktverwerfungen lägen auf Wochenbasis zwei grundsätzlich konstruktive Candlestickformationen vor. So würden die Lunten der letzten beiden Wochenkerzen ihresgleichen suchen. Der eigentliche Clou sei allerdings, dass das "Schwarze Gold" mit einem "bullish engulfing" sowohl die Rückkehr in den langfristigen Baissetrendkanal (untere Begrenzung akt. bei 17,85 USD) geschafft als auch den eingangs beschriebenen "Hammer" nach oben aufgelöst habe. Diesen Befreiungsschlag würden die Analysten deshalb als Startschuss für eine technische Aufwärtsreaktion definieren.



Eine Marktberuhigung in Form einer Gegenbewegung würden auch verschiedene Volatilitätsmaßstäbe nahe legen. So sei der Abstand der Bollinger Bänder aktuell beispielsweise größer als auf dem Höhepunkt der Finanzmarktkrise 2008/09. Auf solche Hochvolatilitätsphase sei in der Vergangenheit häufig eine Marktberuhigung gefolgt. Das 2016er-Tief bei 26,05 USD stecke dabei ein wichtiges Anlaufziel ab. (04.05.2020/ac/a/m)



