Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Monaten pendelte der WTI-Ölpreis zwischen den charttechnischen Grenzen bei rund 66 USD auf der Unter- und gut 76 USD auf der Oberseite hin und her, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die jüngsten Kursavancen würden nun die obere Schlüsselmarke wieder ins Blickfeld rücken. Ein Spurt über die Widerstandszone aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 76 USD - verstärkt durch das 61,8% Fibonacci-Retracement der gesamten Baissebewegung seit 2008 (75,61 USD) käme einem charttechnischen Befreiungsschlag gleich. Schließlich würde eine positive Weichenstellung dank der höchsten Ölnotiz seit dem Jahr 2014 für ein zusätzliches Ausrufezeichen hinter der nicht ganz idealtypischen Schulter-Kopf-Schulter-Umkehr der letzten Jahre sorgen. Aus der Höhe der eingangs beschriebenen Tradingrange ergebe sich zunächst ein Anschlusspotential von 10 USD. Aber charttechnisch wäre im Erfolgsfall sogar "mehr Luft nach Norden". Unter Risikogesichtspunkten gelte es indes, die untere Leitplanke in Form der horizontal bedeutenden Marken bei rund 66 USD in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten. (29.09.2021/ac/a/m)



