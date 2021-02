Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In unserem technischen Jahresausblick gingen wir nach der "selling climax" des Frühjahrs 2020 von einer Fortsetzung des eingeschlagenen Erholungspfades beim Ölpreis in 2021 aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Da das "schwarze Gold" in den ersten Wochen des Jahres bereits zuverlässig geliefert habe, rücke nun eine ganz markante Zielmarke in den Fokus. Gemeint sei die Widerstandszone aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 60 USD und dem Basisbaissetrend seit 2008 (akt. bei 60,88 USD). Die seit dem Rekordhoch (147 USD) bestehende Trendlinie besitze eine extrem hohe Relevanz - zum einen aufgrund ihres langfristigen Charakters, zum anderen aufgrund der vielfachen Bestätigung der Trendlinie während der letzten knapp 13 Jahre. Mit anderen Worten: Im Bereich des "Jahresziels" stehe der Ölpreiserholung ein echter Lackmustest bevor. Ein erfolgreicher Trendbruch würde nochmals für ein charttechnisches Ausrufezeichen sorgen. Für wahrscheinlicher würden die Analysten aber halten, dass der Ölpreis die o. g. Barrieren für ein (temporäres) Kräftesammeln nutze. Eine erste Unterstützung markiere dabei der flach verlaufende Durchschnitt der letzten 38 Monate (akt. bei 53,51 USD). (11.02.2021/ac/a/m)



