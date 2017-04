Börsenplätze WCM-Aktie:



XETRA-Aktienkurs WCM-Aktie:

3,126 EUR -0,35% (26.04.2017, 12:42)



Tradegate-Aktienkurs WCM-Aktie:

3,126 EUR -0,38% (26.04.2017, 12:30)



ISIN WCM-Aktie:

DE000A1X3X33



WKN WCM-Aktie:

A1X3X3



Ticker-Symbol WCM-Aktie:

WCMK



Kurzprofil WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG:



Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) (ISIN: DE000A1X3X33, WKN: A1X3X3, Ticker-Symbol: WCMK) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten in Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien. Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG auf ein umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an Immobilien deutlich über 700 Mio. Euro. Die Gesellschaft verfügt über umfangreiche Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die Aktie der WCM AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und seit 21. Dezember 2015 im SDAX notiert. (26.04.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - WCM-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE000A1X3X33, WKN: A1X3X3, Ticker-Symbol: WCMK) weiterhin zum akkumulieren.Gestern habe die Gesellschaft ihren Konzernabschluss mit den finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht und damit ihre vorläufigen Zahlen bestätigt. Die Mieteinnahmen hätten sich dabei von rund 10 Mio. Euro auf knapp 33 Mio. Euro mehr als verdreifacht. Das Nettoergebnis nach Minderheiten habe sich jedoch um etwa 70% drastisch verringert und habe in 2016 nur noch bei knapp 16 Mio. Euro gelegen (2015: 54 Mio. Euro).Die hohe Ertragssteuer sei auf einen Anstieg der latenten Steuern durch Steuerumstrukturierungen und Immobilienneubewertungen zurückzuführen. Die Cash-Erlöse, FFO I, hätten sich hingegen jedoch auf 18 Mio. Euro (2015: 7,9 Mio. Euro) mehr als verdoppelt. Zum ersten Mal in der Firmengeschichte werde auf der Hauptversammlung somit eine Dividende von 10 Cent vorgeschlagen, was 70% des FFO I entspreche.Der Portfoliowert sei trotz des Verkaufs von vier nicht-strategischen Objekten zum Jahresende 2016 auf 662 Mio. Euro angestiegen, ein Plus von rund 30%, bei 53 Objekten.Die Analysten seien weiterhin zuversichtlich, dass ihre Prognose von 24,5 Mio. Euro FFO für 2017, welche leicht über der Guidance des Unternehmens von 23 bis 24 Mio. Euro liege, realistisch sei.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, bestätigen ihr Kursziel von 3,25 Euro sowie ihr "accumulate"-Rating und warten auf weitere Neuigkeiten mit dem Bericht zum ersten Quartal 2017 in zwei Wochen, am 15. Mai. (Analyse vom 26.04.2017)