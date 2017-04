XETRA-Aktienkurs WCM-Aktie:

3,069 EUR -0,26% (04.04.2017, 14:51)



Tradegate-Aktienkurs WCM-Aktie:

3,07 EUR -0,45% (04.04.2017, 15:08)



ISIN WCM-Aktie:

DE000A1X3X33



WKN WCM-Aktie:

A1X3X3



Ticker-Symbol WCM-Aktie:

WCMK



Kurzprofil WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG:



Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) (ISIN: DE000A1X3X33, WKN: A1X3X3, Ticker-Symbol: WCMK) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten in Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien. Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG auf ein umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an Immobilien deutlich über 700 Mio. Euro. Die Gesellschaft verfügt über umfangreiche Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die Aktie der WCM AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und seit 21. Dezember 2015 im SDAX notiert. (04.04.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - WCM-Aktienanalyse von Thomas Bergmann, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE000A1X3X33, WKN: A1X3X3, Ticker-Symbol: WCMK) unter die Lupe.An der deutschen Börse würden sich schon lange Spekulationen um eine Übernahme der WCM durch den Rivalen DIC Asset ranken. Zuletzt habe DIC Asset seine Beteiligung auf über 25 Prozent erhöht. Diese Gerüchte würden jetzt möglicherweise neue Nahrung erhalten.Wie DIC Asset am Morgen bekannt gegeben habe, sei ein Immobilienportfolio im Wert von 143 Millionen Euro verkauft worden. Laut CEO Aydin Karaduman sei es dabei darum gegangen, das "Portfolio nachhaltig zu optimieren". Eventuell diene der Mittelzufluss aber auch dazu, eine Übernahme von WCM zu finanzieren. Für diese These spreche auch der Kursanstieg der WCM-Aktie in den letzten Tagen.Börsenplätze WCM-Aktie: