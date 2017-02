XETRA-Aktienkurs WCM-Aktie:

Kurzprofil WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG:



Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) (ISIN: DE000A1X3X33, WKN: A1X3X3, Ticker-Symbol: WCMK) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten in Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien. Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG auf ein umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an Immobilien deutlich über 700 Mio. Euro. Die Gesellschaft verfügt über umfangreiche Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die Aktie der WCM AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und seit 21. Dezember 2015 im SDAX notiert. (21.02.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - WCM-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE000A1X3X33, WKN: A1X3X3, Ticker-Symbol: WCMK).Gestern habe WCM den Kauf einer Einzelhandelsimmobilie im Wert von 21 Mio. Euro bekannt gegeben. Das Objekt habe eine Gesamtmietfläche von 12.300 qm und liege in der thüringischen Universitätsstadt Jena mit rund 110.000 Einwohnern. Das bereits lang etablierte Center erwirtschafte annualisierte Mieteinnahmen von etwa 1,4 Mio. Euro, was einer Bruttoanfangsrendite von rund 6,7% entspreche. Ankermieter des Objektes sei die deutsche Lebensmittel-Einzhelhandelskette Kaufland. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) betrage fünf Jahre bei einem geringen Leerstand von 4,8%.Der Kauf sei teilweise durch die Ausgabe einer WCM Pflichtwandelanleihe finanziert worden. Die Wandelanleihe habe einen niedrigen Kupon von 1,5% und eine kurze fünfmonatige Laufzeit bis zum 30. Juni 2017. Danach erfolge die Ausgabe von 2,1 Mio. neuen WCM Aktien zu einem Preis von 2,90 Euro je Aktie. Der Wandelpreis von 2,90 Euro liege 13% über dem letzten veröffentlichten Neunmonats-EPRA NAV der Gesellschaft (2,56 Euro) und noch 3% über dem gestrigen Schlusskurs von 2,83 Euro. Die restlichen 14,6 Mio. Euro des Kaufpreises seien zum einen zu 1,6 Mio. Euro aus dem Barbestand beglichen worden, zum Anderen sei die Finanzierung des Objekts über rund 13 Mio. Euro übernommen worden.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, sehen durch diese Entwicklung ihre Schätzungen für das Jahr 2017 bestätigt und behalten ihr Kursziel von 3,25 Euro sowie ihre Kaufempfehlung für die WCM-Aktie bei. (Analyse vom 21.02.2017)Börsenplätze WCM-Aktie: