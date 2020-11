NASDAQ-Aktienkurs Vuzix-Aktie:

3,93 USD -2,72% (06.11.2020, 22:00)



ISIN Vuzix-Aktie:

US92921W3007



WKN Vuzix-Aktie:

A1KCVK



Ticker-Symbol Vuzix-Aktie:

V7XN



NASDAQ-Symbol Vuzix-Aktie:

VUZI



Kurzprofil Vuzix:



Die Vuzix Corporation (ISIN: US92921W3007, WKN: A1KCVK, Ticker-Symbol: V7XN, NASDAQ-Symbol: VUZI) beschäftigt sich mit dem Design, der Herstellung, der Vermarktung und dem Verkauf von Augmented-Reality-Displays, auch als Head Mounted Displays (HMDs, aber auch als Videobrillen oder Near-Eye-Displays bekannt) bezeichnet, in Form von Smart Glasses und Augmented Reality (AR)-Brillen. Seine AR tragbaren Anzeigegeräte werden wie eine Brille getragen oder an einer am Kopf getragenen Halterung befestigt.



Zu diesen Geräten gehören in der Regel Kameras, Sensoren und ein Computer, die es dem Benutzer ermöglichen, Video- und digitale Inhalte, wie z.B. Computerdaten, das Internet, soziale Medien oder Unterhaltungsanwendungen, anzuzeigen, aufzuzeichnen und mit ihnen zu interagieren. Seine tragbaren Display-Produkte integrieren Mikro-Display-Technologie mit fortschrittlicher Optik, um kompakte, hochauflösende Display-Engines zu erzeugen, die beim Betrachten durch die Produkte seiner intelligenten Brille virtuelle Bilder erzeugen, die in ihrer Größe mit denen eines Computer-Monitors oder eines Großbildfernsehers vergleichbar erscheinen. Die angebotenen Produkte sind Smart Glasses der M-Serie, Blade Smart Glasses und andere AR-Produkte. (09.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vuzix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Vuzix Corporation (ISIN: US92921W3007, WKN: A1KCVK, Ticker-Symbol: V7XN, NASDAQ-Symbol: VUZI) unter die Lupe.Vuzix gehöre zu den führenden Anbietern im Bereich Augmented-Reality-Brillen und -Headsets. Seit dem Corona-Tief habe sich das Papier fast verfünffachen können. Nun würden alle Augen auf die Geschäftszahlen zum dritten Quartal blicken. Diese würden heute nachbörslich veröffentlicht.Operativ punkte Vuzix weiterhin mit neuen Produktinnovationen und Aufträgen. Erst vor wenigen Tagen sei bekannt geworden, dass das Unternehmen mit der Newcatsle University zusammenarbeite, um die Wissenschaftler in der Blutzellen-Forschung zu unterstützen. Eines der Anwendungsgebiete seo dabei die Analyse der Covid-19-Erkrankung.Charttechnisch befinde sich die Vuzix-Aktie seit Juli in einem Seitwärtskanal und teste aktuell die 100-Tage-Linie. Bei einer positiven Überraschung bei den Quartalszahlen sei damit zu rechnen, dass die Aktie aus dem Seitwärtstrend über die wichtige 5-USD-Marke ausbreche. Das würde der Startschuss für eiine neue Rally bedeuten. Investierte sollten dabeibleiben und Neueinsteiger die Quartalszahlen abwarten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2020)Börsenplätze Vuzix-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Vuzix-Aktie:3,408 EUR +2,74% (09.11.2020, 11:40)