Die Vuzix Corporation (ISIN: US92921W3007, WKN: A1KCVK, Ticker-Symbol: V7XN, NASDAQ-Symbol: VUZI) beschäftigt sich mit dem Design, der Herstellung, der Vermarktung und dem Verkauf von Augmented-Reality-Displays, auch als Head Mounted Displays (HMDs, aber auch als Videobrillen oder Near-Eye-Displays bekannt) bezeichnet, in Form von Smart Glasses und Augmented Reality (AR)-Brillen. Seine AR tragbaren Anzeigegeräte werden wie eine Brille getragen oder an einer am Kopf getragenen Halterung befestigt.



Zu diesen Geräten gehören in der Regel Kameras, Sensoren und ein Computer, die es dem Benutzer ermöglichen, Video- und digitale Inhalte, wie z.B. Computerdaten, das Internet, soziale Medien oder Unterhaltungsanwendungen, anzuzeigen, aufzuzeichnen und mit ihnen zu interagieren. Seine tragbaren Display-Produkte integrieren Mikro-Display-Technologie mit fortschrittlicher Optik, um kompakte, hochauflösende Display-Engines zu erzeugen, die beim Betrachten durch die Produkte seiner intelligenten Brille virtuelle Bilder erzeugen, die in ihrer Größe mit denen eines Computer-Monitors oder eines Großbildfernsehers vergleichbar erscheinen. Die angebotenen Produkte sind Smart Glasses der M-Serie, Blade Smart Glasses und andere AR-Produkte. (22.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vuzix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des AR-Brillenspezialisten Vuzix Corporation (ISIN: US92921W3007, WKN: A1KCVK, Ticker-Symbol: V7XN, NASDAQ-Symbol: VUZI) unter die Lupe.Für Vuzix laufe es weiterhin prächtig. Das US-Unternehmen schließe einen Deal nach dem anderen ab. Die Vuzix-Aktie habe sich innerhalb eines Jahres fast verdreißigfacht. Auch DER AKTIONÄR habe seinen Einsatz vervielfacht.Auch am vergangenen Freitag habe der Titel 20,85 Prozent zugelegt. Der Grund sei eine erneute Ankündigung des Unternehmens über einen Großauftrag gewesen.Vuzix habe bekannt gegeben, dass ein Großkunde aus dem Bereich Versicherung und Finanzdienstleistungen M400 Smart Glasses im Wert von 400.000 Dollar bestellt habe. Laut Vuzix habe der Kunde davor die smarten Brillen mehr als 18 Monate getestet.Vuzix werde umgehend den Auftrag erfüllen und die Bestellung liefern. Zudem gehe der Konzern davon aus, dass der Finanzdienstleister weitere Bestellungen ordern werde, da er die Verwendung der smarten Brillen von Vuzix ausbauen möchte.Seit der Empfehlung im letzten Jahr liege DER AKTIONÄR bereits 530 Prozent im Plus. Die Zukunft von Vuzix sei weiterhin stimmig, allerdings sei die Aktie mit einem 2021er-KUV von 75 bereits zu ambitioniert bewertet. Kleinste Schwäche könnte zu einem Crash bei dem Titel führen.DER AKTIONÄR rate zu Teilgewinnmitnahmen und passe den Stoppkurs auf 19,50 Euro an. Das neue Kursziel laute 30,00 Euro, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link