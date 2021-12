Tradegate-Aktienkurs Vulcan Energy Resources-Aktie:

7,79 EUR +5,13% (10.12.2021, 15:04)



Australian Stock Exchange-Aktienkurs Vulcan Energy Resources-Aktie:

11,50 AUD +3,88% (10.12.2021, 06:10)



ISIN Vulcan Energy Resources-Aktie:

AU0000066086



WKN Vulcan Energy Resources-Aktie:

A2PV3A



Ticker-Symbol Vulcan Energy Resources-Aktie:

6KO



Australian Stock Exchange-Symbol Vulcan Energy Resources-Aktie:

VUL



NASDAQ OTC-Symbol Vulcan Energy Resources-Aktie:

VULNF



Kurzprofil Vulcan Energy Resources Ltd.:



Vulcan Energy Resources Limited (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker-Symbol: 6KO, Australian Stock Exchange-Symbol: VUL, NASDAQ OTC-Symbol: VULNF) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen, das ein chemisches Produkt aus Lithiumhydroxid in Batteriequalität herstellt. Das Produkt des Unternehmens wird mit einem Netto-Null-Kohlenstoff-Fußabdruck aus seiner kombinierten Geothermie- und Lithium-Ressource im Oberrheintal in Deutschland hergestellt. Der kohlenstofffreie Lithiumextraktionsprozess nutzt erneuerbare geothermische Energie, um den Lithiumextraktionsprozess anzutreiben und ein erneuerbares Energie-Nebenprodukt zu erzeugen. Das Unternehmen beliefert den Markt für Lithium-Ionen-Batterien und Elektrofahrzeuge in Europa. (10.12.2021/ac/a/a)



PerthHamburg (www.aktiencheck.de) - Vulcan Energy Resources-Aktienanalyse von SRH AlsterResearch:Die Aktienanalysten von SRH AlsterResearch raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Vulcan Energy Resources Ltd. (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker-Symbol: 6KO, Australian Stock Exchange-Symbol: VUL, NASDAQ OTC-Symbol: VULNF) zu kaufen.Vulcan Energy werde eine in Betrieb befindliche geothermische Anlage in Insheim am 1. Januar 2022 übernehmen. Für den Kaufpreis von EUR 31,5 Mio. (Australischer Dollar, AUD 50 Mio.) werde ein Teil des Erlöses aus der jüngsten Kapitalerhöhung im September 2021 in Höhe von AUD 200 Mio. verwendet. Das Werk in Insheim habe im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von EUR 5,8 Mio. und ein EBITDA von EUR 2,9 Mio. erwirtschaftet. Die Anlage profitiere derzeit von der Einspeisevergütung für geothermische Energie.Neben der Übernahme von Insheim habe Vulcan einen 20-jährigen Soleabnahmevertrag für die in Betrieb befindliche Geothermieanlage in Landau abgeschlossen. Vulcan habe das Recht, das Lithium aus der Sole zu kaufen und zu gewinnen. Vulcan plane, am Standort Landau eine Demonstrationsanlage zur Lithiumgewinnung zu errichten, die im zweiten Quartal 2022 in Betrieb gehen solle.Die Übernahme von Insheim stelle einen grundlegenden Wandel des Unternehmens dar. Vulcan werde erneuerbaren Strom für etwa 8.000 Haushalte produzieren. Außerdem bestehe von nun an praktisch keine Gefahr mehr, dass Vulcan bei der Lithiumproduktion im Oberrheintal von potenziellen Konkurrenten umgangen werden könnte, da das Unternehmen seine unverzichtbare Rolle auf dem Weg zur kommerziellen Lithiumgewinnung untermauert habe.Die AlsterResearch erhöht ihr Kursziel von AUD 22,00 auf AUD 25,00, was EUR 15,81 entspricht, und bekräftigt ihre Empfehlung, die Vulcan Energy Resources-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 10.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vulcan Energy Resources-Aktie: