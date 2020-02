Börsenplätze Vow-Aktie:



Kurzprofil Vow ASA:



Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) (ehemals Scanship) mit Sitz in Norwegen, entwickelt und produziert das Lösungen für die Abfallwirtschaft und Abwasserreinigung für die Kreuzfahrtindustrie. Das Unternehmen ist auch in der Aquakulturindustrie tätig, wo seine Produkte die Verschmutzung des Meeres verhindern und die Rückführung wertvoller Ressourcen aus der Fischproduktion ermöglichen. (30.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) unter die Lupe.Während DNB Marktes den Daumen für den norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel senke, sei die Investmentbank für Vow (ehemals Scanship) optimistisch.In einer Ersteinschätzung vom Montag rate DNB Markets zum Kauf. Analyst Joergen Lian beziffere das Kursziel auf 38 Norwegische Kronen (umgerechnet rund 3,75 Euro). Auch "Der Aktionär" bleibe für die Cleantech-Perle zuversichtlich gestimmt. Denn das Unternehmen treffe mit den Lösungen für Schiffe und landbasierte Anwendungen den Nerv der Zeit.Vor zwei Wochen habe sich Vow auf der Pareto Securities Power and Renewable Energy Conference präsentiert und einen neuen Auftrag wortwörtlich an Land gezogen. In Helsingborg werde die Gesellschaft ein neues Biokohle-Projekt realisieren. Den Auftragsgegenwert beziffere Vow auf 20,8 Millionen Schwedische Kronen (knapp zwei Millionen Euro).Die norwegische Vow sei in einer lukrativen Nische unterwegs, arbeite profitabel und treffe mit den sauberen Lösungen den Nerv der Zeit. Bei Schwäche bleibt der Cleantech-Hot-Stock kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link