ISIN Vossloh-Aktie:

DE0007667107



WKN Vossloh-Aktie:

766710



Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOSSF



Kurzprofil Vossloh AG:



Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist ein weltweit tätiger, börsennotierter Technikkonzern. Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur: Das Unternehmen bietet ein integriertes Angebot für den schienengebundenen Verkehr unter einem Dach an. Dies umfasst einzigartige, leistungsstarke Schlüsselprodukte und komplexe Systeme, darunter Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme, sowie innovative Dienstleistungen rund um den Lebenszyklus des Fahrwegs Schiene.



Die jahrzehntelange gewachsene Expertise macht Vossloh zu einem führenden Anbieter für den Bau und für den Werterhalt der Bahninfrastruktur. Vossloh zählt bei Schienenbefestigungen und Weichensystemen jeweils zu den Weltmarktführern; bei Beton-Streckenschwellen ist Vossloh der führende Hersteller Nordamerikas; bei der vorbeugenden Schienenpflege verfügt Vossloh über eine weltweit einzigartige Technologie zum Schleifen mit hoher Geschwindigkeit, das sogenannte High Speed Grinding.



Kunden sind in der Regel öffentliche und private Bahngesellschaften, Netzbetreiber sowie regionale und kommunale Verkehrsbetriebe. Sie erwarten sichere, wirtschaftliche, umweltverträgliche und vor allem auch bewährte Produkte und Services aus einer Hand und orientieren sich an Bewährtem: Referenzen, die Vossloh weltweit für alle Anwendungen vorweisen kann - von Schwerlastverkehr über städtische Netze bis zur Hochgeschwindigkeitsstrecke.



Um nach außen kompakt und einheitlich aufzutreten, wird Vossloh nach der Leitidee eines integrierten Konzerns geführt. Die Geschäftsbereiche agieren unter der operativen Leitung der Vossloh AG eng vernetzt am Markt. Für Kunden bedeutet das: passende Produkte, Systeme und Services aus einer Hand.



Die Vossloh-Gruppe ist in rund 20 Ländern mit vollkonsolidierten Gesellschaften vertreten. Mit etwa 3.800 Mitarbeitern (ohne das als nicht fortgeführte Aktivitäten ausgewiesene Geschäftsfeld Locomotives) erwirtschaftete der SDAX-Konzern 2018 einen Umsatz von 865 Mio. Euro. Davon wurden knapp 40 Prozent außerhalb Europas erzielt. (29.04.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Verkehrstechnik-Konzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF).Das Zahlenwerk für Q1 2019 sei vor allem ergebnisseitig hinter den Analysten-Erwartungen zurückgeblieben. Der freie Cashflow sei negativ gewesen, sodass die Nettofinanzverschuldung weiter gestiegen sei. Der Auftragsbestand habe ebenfalls weiter zugelegt und das Book-to-Bill-Ratio habe in Q1 2019 (1,48) deutlich über der wichtigen Marke von 1 gelegen. Das Unternehmen habe ein Maßnahmenpaket (u.a. Kostensenkung) angekündigt, um nachhaltig die Profitabilität zu verbessern, was der Analyst positiv werte. Allerdings habe sich Vossloh hinsichtlich der damit zunächst einhergehenden Belastungen nicht geäußert.Der Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2019 sei ergebnisseitig modifiziert worden (operatives EBIT (zuvor: EBIT): 50 bis 60 (Vj.: 54) Mio. Euro). Die Guidance für 2020 (u.a. EBIT: 65 bis 80 Mio. Euro) sei bestätigt worden. Beim Verkaufsprozess des Lokomotiven-Geschäfts erwarte das Vossloh-Management nun eine Vertragsunterzeichnung in den kommenden Monaten. Hier seien in Q1 Wertberichtigungen angefallen, was eine negative Indikation für den zu erzielbaren Verkaufspreis darstelle. Der Analyst habe seine Prognosen teilweise angepasst (u.a. EPS 2019e: -0,94 (alt: +1,42) Euro).In Erwartung, dass das Maßnahmenpaket Früchte trägt, lautet das Votum für die Vossloh-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 43,00 Euro. (Analyse vom 29.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:41,90 EUR -2,44% (29.04.2019, 15:01)Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:42,05 EUR -2,55% (29.04.2019, 13:23)